Ne želi ni ime da joj izgovori: Sanja Marinković birala između Lee Kiš i Dee Đurđević, niko nije očekivao ovakav odgovor

Sanja Marinković nije željela da komentariše Leu Kiš.

Izvor: Lepa i Srecna

Voditeljka Sanja Marinković nedavno je odgovorila na izjavu Lee Kiš, koja je poručila da bivše učesnice rijalitija, koje su kasnije okušale sreću kao voditeljke, ne smatra svojim koleginicama. Nakon te izjave, odnos između dvije voditeljke znatno se zahladio.

Pogledajte fotografije Sanje Marinković:

"Dobro, one i ne rade na njihovij televiziji, tako da je vrlo logično da joj nisu koleginice, ako gledamo u tom smislu, televizijskom. One rade na televiziji Pink. Mislim da svako ima pravo da radi ono što voli, da radi na sebi, na svom razvoju... Ne bih ja bila toliko kritična", istakla je Sanja Marinković tada, a zatim dodala:

"Podržavam sve one koji žele da rade na sebi, pružala sam im podršku i u mojoj emisiji. Naravno da sam ih mnogo kritikovala, bilo je svega, ali mnoge su me prijatno iznenadile. Volim kada su žene vrijedne, kada rade, kada se bave sobom i to ne može da izađe na loše."

Sanja Marinković je gostovala u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani i birala je između koleginica, Dee Đurđević i Lee Kiš, otkrivajući koja joj je draža.

"Pa Dea Đurđević. To uopšte ne moram ni da komentarišem i neću da komentarišem. Dea je jedna izuzetna mlada dama i svaka joj čast na svemu. Mnogo se prolepšala, to joj govorim... Kao i svaka žena kad se razvede. Drugu ne komentarišem", istakla je Sanja.

"Spavala sa deset muškaraca i dobila zvanje televizijskog voditelja"

Lea Kiš je prva uputila kritiku bivšim učesnicama rijalitija koje su se kasnije našle u ulozi voditeljki, ističući da je, prema njenom mišljenju, danas znatno narušen standard kada je u pitanju izbor ljudi za taj posao.

"Izgubio se kriterijum u našem poslu. One su postojale i ranije, pa su dobijale na kašičicu tu pažnju. Znalo se šta se može, a šta ne može. Nemojte mi reći da neko može da ode u rijaliti i da posle dvije godine kaže meni ‘zdravo koleginice’ jer je dobila emisiju, a jedino što je uradila u životu je spavala sa deset muškaraca i na taj način dobila zvanje televizijskog voditelja", rekla je Lea Kiš i dodala:

"To je sramotno za našu profesiju, onda imate tabloide koji to podrže i vi posle dvije godine pomislite da je moguće da neko bez znanja dobije priliku da nešto predstavlja na ekranu, bilo koja televizija, sa nacionalnom frekvencijom, privatnom – nije bitno bitno je da smo mi sami učinili to da", ispričala je ona.