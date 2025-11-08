logo
Jovana Jeremić dobila neobičan poklon: Sanja Mariković ušla u studio sa ogromnom kutijom i iznenadila koleginicu

Jovana Jeremić dobila neobičan poklon: Sanja Mariković ušla u studio sa ogromnom kutijom i iznenadila koleginicu

Autor Ana Živančević
0

Jovana Jeremić nije krila sreću kada je dobila poklon.

Jovana Jeremić dobila neobičan poklon: Sanja Mariković ušla u studio sa ogromnom kutijom i iznenadil Izvor: Pink printscreen

Poznata voditeljka Jovana Jeremić nedavno je proslavila svoj 35. rođendan na jednom prestoničkom splavu. Ona je sada gostovala kod Sanje Marinković u emisiji "Magazin in", a koleginica ju je iznenadila poklonom.

Pogledajte fotografije Jovane Jeremić u emisiji "Magazin in":

Jovana ne krije da vodi računa o svojoj liniji, te redovno trenira, ali voli i da vozi rolere. To je i Sanja primetila, pa je odlučila da joj pokloni par u roze boji. Jeremićeva nije krila oduševljenje kada je otvorila veliku kutiju i ugledala rolere. 

Gala proslava

Podsjetimo, na 35. rođendanu Jovane Jeremić pojavili su se njeni bivši partneri Vojislav Milošević i Dragan Stanković. Jovana je obojici uletjela u zagraljaj, a nakon velikog slavlja otkrila je šta je dobila od njih na poklon.

"Od Voje sam dobila pidžamu, a od Dragana narukvicu i telefon, narukvicu nosim kao amajliju, godina bila teška", ispričala je voditeljka u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Tagovi

Jovana Jeremić sanja marinković Magazin in

