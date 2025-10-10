3 najbolja Netfliksova dokumentarca u poslednjih 5 godina: Među njima je i dobitnik Oskara koji je rasplakao svet

Ako volite istinite priče koje ostavljaju trag, ova tri naslova su nezaobilazna.

U svetu prepunom serija i filmova, dokumentarci sve češće osvajaju publiku svojom iskrenošću, emocijom i snažnim porukama. Na Netfliksu se poslednjih godina izdvojilo nekoliko ostvarenja koja su pokrenula važne teme, dirnula gledaoce i osvojila brojne nagrade. Od tople priče o životu sa slonovima u Indiji, preko šverca Pez dozatora, pa do potresne borbe za pravdu, ovi dokumentarci pokazuju koliko stvaran život može biti dramatičniji od fikcije. Predstavljamo vam tri naslova snimljena u poslednjih pet godina, koja su osvojila visoke ocene kritike i publike.

"The Elephant Whisperers"

(2022)

Radnja: Ovaj kratki dokumentarac prati neobičan odnos između ljudi i životinja u srcu Indije. Par iz plemena Kattunayakan dobija zadatak da se brine o napuštenom mladunčetu slona. Kroz svakodnevne trenutke, gledaoci svedoče kako se između njih razvija duboka emocionalna veza. Film prikazuje i tradicionalni način života zajednice koja živi u skladu s prirodom. Priča je ispričana nežno, s mnogo topline i poštovanja prema životu. Ovaj dirljivi dokumentarac osvojio je Oskara i osvojio srca publike širom sveta.

"The Pez Outlaw"

(2022)

Radnja: "The Pez Outlaw" donosi duhovitu i neobičnu priču iz sveta kolekcionara. U fokusu je Amerikanac koji je otkrio kako da švercuje retke Pez dozatore iz Evrope u SAD. Kroz njegovu priču otkriva se podzemni svet kolekcionarskih predmeta i bizarnosti tog hobija. Dokumentarac je snimljen s dozom humora, ali i sa zanimljivim prikazom borbe "malog čoveka" protiv korporacije. Film kombinuje animaciju, inscenacije i intervjue kako bi priču učinio što zabavnijom. Publika ga opisuje kao šarmantan, originalan i neobično inspirativan.

"To Kill a Tiger"