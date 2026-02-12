Bijesni članovi porodica žrtava požara u švajcarskom noćnom klubu u Kran Montani, koji se dogodio za doček Nove godine, jutros su napali vlasnike, optužujući ih za smrt svoje djece.

Kada su Žak i Džesika Moreti stigli u zgradu tužilaštva u Sionu, četvrtog dana ispitivanja, na ulazu ih je dočekalo na desetine ožalošćenih roditelja i rođaka poginulih mladih ljudi u baru smrti u Kran Montani. Oni su bili odjeveni u majice sa likovima svojih najmilijih koji su nastradali.

Optužbe i istraga

Par, koji odgovornost prebacuje na konobaricu stradalu u požaru, nalazi se pod sudskim nadzorom nakon tragedije u klubu "Le Constellation" u skijalištu Kran-Montana, gdje je 1. januara poginula 41 osoba, a 115 ih je povrijeđeno.

Dok su u četvrtak ujutru ulazili u zgradu kako bi svjedočili, nekoliko rođaka je pojurilo ka njima. U pratnji su imali samo jednog policajca i svog advokata.

"Bila je to prava rulja. Moretijevi nisu imali gotovo nikakvu zaštitu kada je bes porodica eruptirao. Svi su nasrnuli na vlasnike, koji su bili pritisnuti uza zid zgrade i nisu mogli da pobegnu", rekao je novinar sa lica mjesta za list "20 Minuten".

"Ubili ste mi sina"

Ogorčeni roditelji su ih zasipali uvredama dok su se Moretijevi skrivali iza advokata. Jedan roditelj, jecajući, uzviknuo je: "Ubili ste mi sina, ubili ste 40 ljudi, platićete za ovo!"

Džesika Moreti (40) djelovala je kao da je na ivici suza dok je prolazila kroz masu. Brat jednog od poginulih, Tristana (17), navodno je pokušao da je šutne nakon što ju je više puta pozvao da ga pogleda u oči.

Tristanova majka, Vinsijan Staki, izjavila je za lokalne medije: "Nećemo ni oprostiti ni zaboraviti."

Odbrana: krivica prebačena na konobaricu

Francuski par uporno tvrdi da su mladi zaposleni izazvali požar i blokirali izlaz za evakuaciju. Prema procurelim zapisnicima sa saslušanja, navodno su rekli: "Nismo mi, drugi su."

Tokom 20 sati ispitivanja pred trojicom tužilaca, njihova odbrana se posebno fokusirala na konobaricu Sijan Panin (24), koja je takođe stradala u požaru. Tvrdi se da se popela na ramena kolege držeći dvije flaše šampanjca sa upaljenim prskalicama.

Sijan je nosila zaštitnu kacigu i prema navodima, nije primijetila da su prskalice zapalile plafon podruma bara, koji je bio obložen lako zapaljivom pjenom. Govoreći o snimljenom "performansu" sa prskalicama, Žak Moreti je izjavio da je to bio "Sijanin šou".

"Nisam joj zabranio da to radi - rekao je tužiocima, dodajući: "Nisam insistirao na poštovanju bezbjednosnih uputstava. Nismo vidjeli opasnost. Sijan je voljela to da radi - bio je to šou, voljela je da bude dio šoua."

"Sijan je voljela da nosi te flaše, radila je to na sopstvenu inicijativu. Da sam mislio da postoji i najmanji rizik, zabranio bih to. Za deset godina vođenja posla nikada nisam pomislio da bi mogla postojati opasnost", rekao je on ranije.

Moguće kazne

Protiv francuskog para vodi se krivična istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata. Ukoliko budu optuženi i proglašeni krivima za ubistvo iz nehata, prijeti im kazna do 20 godina zatvora.

