Poslanica Demokrata Anđela Vojinović uputila je ministru zdravlja Vojislavu Šimunu inicijativu za ponovno uspostavljanje Doma zdravlja u naselju Tološi u Podgorici, postupajući po, kako je saopštila, obraćanjima i zahtjevima građana ovog dijela Glavnog grada.

Izvor: Demokratska Crna Gora

“Naselje Tološi predstavlja jedno od većih urbanih područja Podgorice, sa stalnim rastom broja stanovnika, među kojima je značajan broj starijih osoba, hroničnih bolesnika, osoba sa invaliditetom i porodica sa malom djecom. Ukidanjem Doma zdravlja u Tološima građanima je značajno otežan pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je u suprotnosti sa principima dostupnosti i ravnomjerne teritorijalne raspodjele zdravstvenih usluga”, kazala je Vojinović, prenosi CdM.

U inicijativi je posebno naglašeno da u Tološima već postoje prostorni kapaciteti koji su ranije korišćeni za potrebe zdravstvene zaštite, zbog čega bi ponovno otvaranje Doma zdravlja ili stalne ambulante moglo biti realizovano bez dodatnih infrastrukturnih ulaganja, kroz racionalno korišćenje postojećih resursa.

“Primarna zdravstvena zaštita predstavlja temelj zdravstvenog sistema, te je Ministarstvu zdravlja predloženo da, u saradnji sa Glavnim gradom Podgoricom i domovima zdravlja, razmotri mogućnost ponovnog otvaranja Doma zdravlja u Tološima ili uspostavljanja stalne ambulante sa punim kapacitetom osnovnih zdravstvenih usluga”, dodaje Vojinović.

Kako je ukazala, ova inicijativa zasniva se na legitimnim zahtjevima građana i predstavlja konkretan korak ka poboljšanju kvaliteta života i jačanju povjerenja u institucije sistema.

“Od Ministarstva zdravlja očekuje se izjašnjenje o ovoj inicijativi, kao i informacija o eventualnim planovima i rokovima za njenu realizaciju”, zaključila je.