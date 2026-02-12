Kolaps na ulicama Milana zbog Đokovića: Jelena grli Novaka i ne pušta, sve oči uprte u srpski par (Foto)

Novak i Jelena uzeli su malo predah i uživaju u Milanu, njegovim čarima, dok prate ujedno i ZOI.

Novak Đoković i Jelena Đoković trenutno borave u Milanu, gde prate Zimske olimpijske igre, a najbolji teniser svih vremena sada je podelio delić atmosfere sa ovog putovanja.

Na svom Instagram profilu Novak je objavio niz fotografija iz šetnje sa suprugom, pokazujući koliko su uživali u zajedničkim trenucima. Supružnici su uskladili modne kombinacije, oboje su nosili svetle farmerke i patike, a osmeh nisu skidali dok su pozirali za Instagram.

Novak nije krio koliko mu je ovo putovanje prijalo, pa je uz fotografije kratko poručio:

"Nekoliko magičnih dana", napisao je on, a verujemo da je na ulicama grada dok su šetali nastao opšti kolaps kada su ih prepoznali, kao što to obično biva gde god se Novak pojavi.

