Kolaps na ulicama Milana zbog Đokovića: Jelena grli Novaka i ne pušta, sve oči uprte u srpski par (Foto)

Autor Đorđe Milošević
Novak i Jelena uzeli su malo predah i uživaju u Milanu, njegovim čarima, dok prate ujedno i ZOI.

Kolaps na ulicama Milana zbog Đokovića Izvor: Instagram

Novak Đoković i Jelena Đoković trenutno borave u Milanu, gde prate Zimske olimpijske igre, a najbolji teniser svih vremena sada je podelio delić atmosfere sa ovog putovanja.

Na svom Instagram profilu Novak je objavio niz fotografija iz šetnje sa suprugom, pokazujući koliko su uživali u zajedničkim trenucima. Supružnici su uskladili modne kombinacije, oboje su nosili svetle farmerke i patike, a osmeh nisu skidali dok su pozirali za Instagram.

Novak nije krio koliko mu je ovo putovanje prijalo, pa je uz fotografije kratko poručio:

"Nekoliko magičnih dana", napisao je on, a verujemo da je na ulicama grada dok su šetali nastao opšti kolaps kada su ih prepoznali, kao što to obično biva gde god se Novak pojavi.

Monah osudio potez Đokovićke

Jelena Đoković, supruga najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, kroz Fondaciju “Novak” organizuje brojna predavanja o roditeljstvu i vaspitanju. Svojevremeno je najavila Gordona Nojfilda kao predavača na jednom od panela, što je izazvalo kritike javnosti. 

Nakon što je objavljena najava ovog događaja, monah Arsenije se oglasio na Instagramu, gde je izneo svoje mišljenje o Jeleni Đoković i njenoj odluci da angažuje predavače iz inostranstva kako bi govorili o roditeljstvu.

