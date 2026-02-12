Glumica Anila Biša tuži albansku vladu zbog upotrebe njenog lika u virtuelnoj ministarki Dijeli.

Izvor: e-Albania /printscreen/Top Channel Albania/youtube

Albanska ministarka, prvi virtuelni zvaničnik na svijetu, uskoro bi mogla da ostane bez lica, pošto glumica po čijem je liku modelovana tuži vladu.

Naime, Dijela, ministarka u Vladi Albanije stvorena vještačkom inteligencijom (AI) ponovo je u fokusu javnosti pošto albanska glumica Anila Biša tuži albansku vladu za nedozvoljenu upotrebu njenog lica i glasa, piše Politico.

U avgustu 2025. godine albanski premijer Edi Rama dospeo je u žižu javnosti kada je iznio ideju o ministru ili premijeru zasnovanom na vještačkoj inteligenciji. Mjesec dana kasnije najavio je Dijelu, zvaničnicu pokretanu vještačkom inteligencijom, zaduženu za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama.

Dijela je Albancima već bila poznata kao četbot na portalu državnih usluga e-Albania. Avatar je napravljen koristeći lice i glas glumice Anile Biše, na osnovu ugovora koji je istekao 31. decembra 2025. godine.

Njeno unapređenje u ministarku u septembru prošle godine značilo je da je njen lik "oživljen" u obraćanju parlamentu koje je emitovano širom svijeta. Međutim, Biša je sada, prema navodima medija, tužila Savjet ministara, premijera, privatnu kompaniju uključenu u projekat i Nacionalnu agenciju za informaciono društvo (AKSHI).

Tvrdi da je vlada nastavila da koristi njen lik nakon dogovorenog roka i mimo ugovorenog obima - koji je bio ograničen na platformu e-Albania.

U sudskim dokumentima koje je objavilo više lokalnih medija, Biša traži sudsku zabranu kojom bi se odmah obustavilo korišćenje njenog lika do okončanja postupka. Navodi da je pretrpjela značajnu i nenadoknadivu štetu zbog neovlašćene upotrebe njenog lika.

Biša je ranije, tokom televizijskog intervjua prošlog septembra, objasnila da je za četbot e-Albania snimila obiman video i audio materijal, na ograničen period i uz simboličnu naknadu, bez dozvole za bilo kakvu drugu upotrebu.

"Albanija je slobodna demokratska zemlja u kojoj su, kao i u svakoj drugoj zemlji bez cenzure, ljudi slobodni da misle i djeluju pravnim putem protiv vlade. Po našem mišljenju, ova tužba je besmislena, ali pozdravljamo priliku da je jednom zauvijek riješimo pred sudom", rekla je potparolka albanske vlade Manjola Hasa za Politico.

(MONDO)