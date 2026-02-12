Radnica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preminula je nakon što je jutros pala sa zgrade ove zdravstvene ustanove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Uprkos naporima našeg medicinskog osoblja da joj spasu život, radnica UKC-a je usljed višestrukih teških povreda koje je zadobila prilikom pada, preminula u 11.30 časova", navode iz UKC-a.

Dodaju da je žena pala u 9.45 časova iz za sada neutvrđenih okolnosti, te da su u skladu sa procedurom obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i obezbjeđenje UKC-a.

Podsjećamo, Policijskoj upravi Banjaluka jutros je od strane radnika obezbjeđenja prijavljeno da je ženska osoba pala sa zgrade UKC Srpske.

Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca OЈT Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja.