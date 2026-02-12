Otkriveno koga je Stanija upecala u Americi, neće morati ništa da radi

Stanija i njen novi izabranik ne razdvajaju se, a on finansira čak i njene zaposlene.

Izvor: Instagram- stanijadobrojevic

Starleta i bivša rijaliti zvijezda, Stanija Dobrojević, koja je stavila tačku na vezu sa rijaliti učesnikom Asminom Durdžićem, novog dečka je upoznala u Americi, a sada je sa njim odlučila da otputuje na kratak odmor.

"Stanija je nedavno uplovila u vezu s muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i posjeduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promijeni vjeru, sada to više ne spominje. Bitno mu je da je uz nju, i ništa mu drugo nije važno", ispričao je dobro obaviješten izvor za medije.

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/printscreen/stanijadobrojevic Br. slika: 10 3 / 10 Izvor: M.P./ATAIMAGES Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 10 6 / 10 Izvor: Instagram, Stanija Dobrojević Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 10 9 / 10 Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic Br. slika: 10 10 / 10

Dotični je Staniju riješio da časti luksuznim putovanjem na Bahame, koje je organizovao tako da se ona osjeća kao kraljica.

"Stanija u početku to nije željela jer ima brojne obaveze oko kampanje svog novog brenda, ali joj je on rekao da će od deset dana koliko će tamo provesti, pet dana moći da radi sa svojim timom. Saopštio joj je da na romantično putovanje može da povede sve svoje saradnike i da će moći neometano rade, dok će se on za to vrijeme posvetiti svom poslu", kaže izvor.

Na Bahame su otputovali privatnim avionom, a starleta je sa sobom povela ceo tim.

"Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan dio hotela i plažu gdje će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dvije drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u namjeri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbjeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve", ispričao je izvor blizak starleti.

Prema riječima izvora, Stanijin dečko je čak i na Bahamima obasipa skupim poklonima.

"Stanijin dečko je za sve njene saradnike i nju organizovao večeru na plaži, a tom prilikom joj je uručio dijamantske minđuše koje joj je kupio, a koje su je oduševile. Rekao joj je da je to samo mali", rekao je izvor za domaće medije.

