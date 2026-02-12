Potpredsjednik Vlade i direktor Uprave policije iznijeli su na današnjoj konferenciji za novinare detalje Predloga izmjena Zakona o saobraćaju koji je Vlada danas usvojila. Uvodi je još jedna kategorija, a to je mladi vozači, u koju ulaze mlađi od 21 godine starosti.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Uvode se i dva ograničenja vezano za ovu kategoriju vozača, jedan je u konačnoj varijenti da ta lica ne mogu upravljati vozilima od 24 sata do 5 ujutru i da ne mogu upravljati vozilima čija je snaga motora veća od 80 kilovata, osim ako se u vozilu ne nalazi lice koji ima minimun pet godina važeću vozačku dozvolu. Ovim zakonom se uvodi i jedinstevni inforamcionis istem za tehničke preglede vozila kako bi poboljšali stanje u toj oblasti”, rekao je Bečić, prenosi CdM.

Dodao je da se daju mnogo veća ovlašćenja policijskim službenicima da mogu privremeno oduzeti vozilo vozači koji je napravi teži prekršaj, ako je to lice u prethodne dvije godine pravosnažno osuđeno za teži prekršaj iz bezbjednosti saobraćaja.