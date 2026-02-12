U Sarajevu se dogodila teška saobraćajna nesreća. Tramvaj je iskočio iz šina, jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene.

U Sarajevu je danas došlo do stravične saobraćajne nesreće prilikom iskakanja tramvaja iz šina, usled čega je nažalost jedna osoba poginula.

Tramvaj, koji je išao iz pravca Železničke stanice prema Baščaršiji, iskočio je iz šina na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja, te je završio na saobraćajnici.

Prema prvim zvaničnim informacijama iz MUP-a KS, jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene.

Veliki broj policije i vatrogasaca su na terenu, a hitna pomoć je s više vozila odvezla povrijeđene na hospitalizaciju.

U galeriji pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Sarajevu:

Zbog iskakanja tramvaja iz šina srušena je gotovo kompletna tramvajska stanica.

