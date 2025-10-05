Mladenci se okliznuli i pali tokom plesa: Potez mlade oduševio je internet, niko nije ovo očekivao

Mlada nije dozvolila da joj pad upropasti najvažniji dan u životu.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Tokom svadbene proslave, mlada i mladoženja odlučili su da zasijaju na plesnom podijumu, ali stvari nisu išle baš po planu. U sred koreografije, par se okliznuo i pao. Ipak, umesto da dozvoli da nezgoda pokvari trenutak, mlada je reagovala na potpuno neočekivan način, ustala je i odmah počela da izvodi "worm" po podijumu, na oduševljenje svih prisutnih. Publika je eksplodirala u aplauzu i ovacijama, pretvarajući potencijalno neprijatnu situaciju u najzabavniji i najneobičniji trenutak večeri.

"Kao da je znao da sledi šou"

Video ovog spektakularnog preokreta brzo je postao viralan na društvenim mrežama, sakupivši preko 14 miliona pregleda i bezbroj komentara širom sveta: "Sjajno je što se muž odmah povukao i pustio je da zablista – pravo partnerstvo", "Oduševljenje je izazvalo i to što se muž diskretno povukao i pustio mladu da preuzme scenu, kao da je znao da sledi šou", "To je bio tačno onaj trenutak kada je mladoženja znao da je oženio pravu".