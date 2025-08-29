Ovo je omiljena pjevačica Nikole Jokića: Niko ne zna da mu je pjevala na svadbi, a samo nju je htio

Nikola i Natalija priredili su tada veselje za pamćenje, uz brojnu rodbinu i prijatelje, a Aleksandra je bila zadužena za atmosferu.

U toku je Evropsko prvenstvo u košarci, a najveća zvijezda turnira bez dileme je Nikola Jokić, trostruki MVP najjače košarkaške lige na svijetu.

Kao i uvjek, iz prvog reda podršku mu pruža supruga Natalija Jokić, kojoj društvo pravi sestra Bogdana Bogdanovića, sa kojom je slavni košarkaš prije nešto više od četiri godine sklopio brak u njegovom rodnom Somboru.

Fešta u Somboru

Nakon višegodišnje veze, Nikola i Natalija stali su pred matičara i time započeli zajednički bračni život. Na svom Instagram profilu, Natalija je svojevremeno podijelila set fotografija sa venčanja, a sudeći po slikama, mladenci su se odlično zabavili.

Za veselje su bili zaduženi Aleksandra Prijović i Aca Sofronijević, što je možda mnogima promaklo.

Ljubavna priča iz školskih dana

Podsećanja radi, ljubavna priča Nikole i Natalije Jokić počela je još u srednjoškolskim danima. Košarkaš je u jednom intervjuu otkrio kako je izgledao njihov prvi susret:

"Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja izlazili smo u kafić koji je radio do ponoći, kad bi se zatvorio, sjedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri bili smo samo nas dvojica i onda je došla Natalija. Dopala mi se čim sam je vidio, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se narednih pola godine, možda i duže, družili. Sve to vrijeme skrivao sam emocije. Kada sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala."

