Ispisana istorija na dodjeli Emi nagrada: Najmlađi dobitnik ima samo 15 godina, serija osvojila čak 13 trofeja

Održana 77. dodjela Emi nagrada u Los Anđelesu. "Studio" je ušao u istoriju a sa nevjerovatnih 13 osvojenih priznanja, dok su i nekoliko kultnih i omiljenih serija među fanovima takođe osvojile nagrade, stvarajući istorijski trenutak.
Sinoć je održana 77. dodjela Primetime Emi nagrada u Los Anđelesu. Holivudska elita sjatila se u Peacock Teatar, i svi koji nešto znače u Tv i filmskoj industriji došli su da vide ko su najbolji od najboljih za 2025. godinu.
Serija "Severance" je predvodila sa 27 nominacija, ostvarenje "The Penguin" je imalo 24 nominacije, a "The Studio" 23 nominacije. TV naslovi "The White Lotus", "The Pitt", "The Bear" i "Abbott Elementary" takođe su bile među nominovanima, a evo ko se vratio kući sa priznanjem.
"Na ovogodišnjoj dodeli Emi nagrada, "The Studio" je ušao u istoriju sa nevjerovatnih 13 osvojenih nagrada. Debitantska sezona serije srušila je rekord za najviše osvojenih nagrada u kategoriji humoristične serije, osvojivši tri više nego što je "The Bear" osvojio 2023. godine, kada je prethodni rekord iznosio 10 nagrada."
Pogledajte trejer:
Kokreator serije i glavni glumac, Set Rogen, izjednačio je rekord po broju pojedinačnih Emi nagrada osvojenih u jednoj večeri, pridruživši se Moiri Demos (2016), Ejmi Šerman-Paladino (2018) i Denu Leviju (2020). Osvojio je nagradu za najboljeg glumca u humorističnoj seriji, kao i još jednu za režiju epizode pod nazivom "The Oner", koju je režirao zajedno sa Evanom Goldbergom.
Za "Adolescence" 8 Emi nagrada
U međuvremenu, serija "Adolescence" bila je još jedan istaknuti pobjednik na ceremoniji, osvojivši ukupno osam nagrada šest na glavnom događaju u nedelju i dvije na dodjeli Creative Arts Emmy nagrada.
Netfliksova drama odnijela je nagradu za najbolju ograničenu seriju ili antologiju, a glumačka priznanja su pripala Stivenu Grejamu, Erin Doerti i Ovenu Kuperu. Kuper (15) je ušao u istoriju kao najmlađi muški dobitnik ove nagrade, osvojivši priznanje za najboljeg sporednog glumca u ograničenoj seriji ili antologiji.
Evo i spiska ostalih dobitnika:
Izvanredna dramska serija: The Pitt
Izvanredna TV komedija: The Studio
Izvanredna ograničena ili antologijska serija: Adolescence
Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajl, The Pitt
Najbolja glumica u dramskoj seriji, Brit Lauer, Severance
Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji, Tramel Tilman, Severance
Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji, Ketrin Lanasa, The Pitt
Najbolji glumac u TV komediji, Set Lodžer, The Studio
Najbolja glumica u TV komediji, Džin Smart, Hacks
Najbolji sporedni glumac u TV komediji, Džef Hiler, Somebody Somewhere
Najbolja sporedna glumica u TV komdiji Hana Ejbinder, Hacks
Najbolji glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Stiven Grejem, Adolescence
Najbolja glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Kristin Milioti, The Penguin
Najbolji sporedni glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Oven Kuper (15), Adolescence
Najbolja sporedna glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Erin Doetri, Adolescence
Prisjetimo se serije:
Ispisana istorija na dodjeli Emi nagrada: Najmlađi dobitnik ima samo 15 godina, serija osvojila čak 13 trofeja
Najbolji gostujući glumac u dramskoj seriji: Šon Hetosi, The Pitt
Najbolja gostujuća glumica u dramskoj seriji, Merit Viver, Severance
Najbolji gostujući glumac u TV komediji, Brajan Krenston, The Studio
Najbolja gostujuća glumica u TV komediji, Džulijan Nikolson, Hacks
Najbolji rijaliti program (takmičarskog tipa), The Traitors
Najbolji rijaliti program: Queer Eye i Love on the Spectrum
Izvanredna kviz emisija: Jeopardy!
Najboilji voditelj rijaliti porograma: Alan Kaming, The Traitors
Najbolji tok šou: The Late Show With Stephen Colbert
Najbolji TV scenario: Last Week Tonight with John Oliver
Najbolji animirani program: Arcane
Najbolji TV film: Rebel Ridge
Najbolji specijal uživo: SNL50: The Anniversary Special
Najbolji specijal: Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor
Izvanredna dokumentarna ili publicistička serija: 100 Foot Wave
Izvanredan dokumentarni ili publicistički serijal: Pee-wee as Himself
Najbolji scenario za TV dramu: Dan Gilroj, Andor
Najbolji scenario za TV ograničenu ili antologijsku seriju, Džek Torn, Stiven Grejem, Adolescence
Najbolji scenario za TV komediju: Set Rogen, Evan Goldberg, Piter Hajk, Aleks Gregori, Frida Perez
Najbokji scenario (Variety Series) : Last Week Tonight With John Oliver
Najbolji dokumentarac: Conan O’Brien Must Go
Najbolja režija, komedija: The Studio
Najbolja režija, drama: Slow Horses
najbolja režija, limitirana ili antologijska serija: Adolescence.