Kritičari je nazvali "smećem", a ljudi ne prestaje da je gledaju: Drama na Netfliksu ruši gledanost

Pogledali smo seriju o kojoj se priča poslednjih dana i možemo se složiti sa kritičarima, ali isto tako, tinejdž drama prosto vuče da nastaviš da je gledaš do kraja i to bez prekida.

Izvor: Netflix

Netfliksova tinejdž drama "My Life with the Walter Boys" za kratko vrijeme postala je pravi hit. Samo nekoliko dana nakon izlaska druge sezone, serija se popela na drugo mjesto Netfliksove globalne liste gledanosti, prema podacima FlixPatrola.

Ova serija je prava poslastica za obožavaoce laganih, tinejdžerskih priča koji ne vole nedeljne pauze između epizoda, kao što je slučaj sa popularnom serijom "The Summer I Turned Pretty".

Radnja i početak priče

Serija je nastala prema romanu "My Life with the Walter Boys" iz 2014. godine, autorke Ali Novak. Radnja prati petnaestogodišnju Džeki Hauard (Niki Rodrigez) koja nakon smrti roditelja seli iz Njujorka u Kolorado. Tamo odlazi kod najbolje prijateljice svoje majke i njene velike porodice – u kuću sa čak desetoro djece, među kojima je sedam sinova, jedna ćerka i dvojica bratanića.

My Life With the Walter Boys: Season 2 Izvor: YouTube

Džeki pokušava da pronađe svoje mjesto u novom životu, balansira tinejdžerske brige, planove za fakultet i, naravno, prve ozbiljne ljubavne osjećaje.

U središtu priče ljubavni trougao

Džeki se nalazi između dvojice sinova iz porodice Volter: tihog i pouzdanog Aleksa (Ešbi Džentri) i problematičnog bivšeg sportiste Koula (Noa Lalond). Na kraju prve sezone Džeki je, zbunjena emocijama, pobjegla nazad u Njujork, a nova sezona nastavlja upravo tamo gdje je stala – sa njenom neodlučnošću i borbom između ljubavi i ambicije da upiše prestižni Prinston.

Izvor: Netflix

Kreatorka serije Melani Halsal obećala je da će nova sezona biti "veća i bolja", sa više emocija, složenijim pričama i spektakularnim scenama.

Podeljeni utisci publike i kritičara

Iako je na Rotten Tomatoes serija dobila svega 42% pozitivnih recenzija uz komentare da je prepuna klišea, publika ju je objeručke prihvatila. Na IMDb-u gledaoci pišu da je serija "glupa, ali neobjašnjivo zabavna", "kliše do bola, ali tjera da pogledaš sve odjednom" i da podsjeća na "The Summer I Turned Pretty".

Izvor: Netflix

"Ovo je bila serija koju sam gledao iz sprdnje, ali na kraju sam se potpuno uživio i sada jedva čekam nastavak", napisao je jedan gledalac.

Netflix potvrdio treću sezonu

Uprkos kritikama, serija ima snažnu bazu obožavalaca, a Netfliks je već potvrdio da će "My Life with the Walter Boys" dobiti i treću sezonu.