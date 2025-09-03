logo
Ovo je prva fotografije Lejdi Gage u seriji "Wednesday": Poznato je koga će pevačica igrati, uloga joj je ključna

Autor Ana Živančević
0

Popularna pevačica biće deo druge sezone serije "Wednesday".

Ovo je prva fotografije Lejdi Gage u seriji "Wednesday": Poznato je koga će pevačica igrati, uloga j Izvor: pritnscreen/youtube/Associated Press

Lejdi Gaga će u drugoj sezoni serije "Sreda" ("Wednesday") tumačiti profesorku Rozalin Rotvud, a fanovi su konačno dobili njenu prvu fotografiju u ovoj ulozi. Pop zvezda nagrađena Gremijem, Oskarom i Emijem pojavila se na događaju koji su organizovali Netfliks i Spotify zajedno sa Dženom Ortegom, Emom Majers i Džoj Sandej, gde je premijerno izvela novu pesmu "The Dead Dance".

Singl izlazi 3. septembra, istog dana kada i nastavak popularne serije "Sreda", u kojoj će Lejdi Gaga debitovati kao deo mračnog sveta porodice Adams.

Njena uloga biće ključna - misteriozna profesorka Rotvud ukrstiće puteve sa Sredom, a producentkinja i glavna glumica Džena Ortega otkrila je da se Gaga savršeno uklopila u atmosferu Nevermora.

"Ako volite 'Sredu' i ako volite Lejdi Gagu, ovo je savršen spoj. Ona je neverovatna, prava sila prirode - rekla je Ortega i dodala da je gledanje Gage na setu bilo "nestvarno iskustvo".

U drugoj sezoni vraćaju se i Ketrin Zita-Džouns kao Mortiša, Luis Guzman kao Gomeš, Ema Majers kao Enid i Ajsak Ordonez kao Pagsli, koji će se ovog puta pridružiti akademiji Nevermor.

Nova epizodna poglavlja biće još mračnija i snažnije će se oslanjati na horor korene serije. Zvanični sinopsis nagoveštava jezivu natprirodnu misteriju, dok će Vendzdej morati da se suoči sa promenljivim savezima, novim tajnama i komplikovanim odnosom sa majkom.

Kreatori serije ističu da ovoga puta neće biti romantičnih zapleta, već će fokus biti na napetosti, satiri i mračnim uzbuđenjima, što je publika i priželjkivala.

Izvor: Informer/ MONDO

