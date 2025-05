6 najgorih finalnih epizoda koje su uništile serije: Od "The Last of Us" katastrofe, do najvećeg promašaja u istoriji

Ovo su finalne epizode koje su definitivno promijenile tok sezona, ali i čitavih serija

Ukoliko ste ostali otvorenih usta i pomalo bijesni nakon finala "The Last of Us", ne krivimo vas! Dijelimo isti osjećaj. Ne samo da nismo dobili "meso" koje nam je potrebno da bi nastavak serije imao istu čar nakon smrti Džoela, već smo ostali uskraćeni i za brojne odgovore, ali ne na način na koji je to uradio, primjera radi "From". Da, dobili smo nova pitanja, ali i onaj osjećaj - jao, jedva čekam narednu sezonu!

Zapravo, završne epizode sezone bi trebalo da budu šlag na tortu - velike emocije, zapleti koji se konačno raspetljavaju, možda poneki šokantan preokret i naravno – mamac za sledeću sezonu. Kad se sve složi kako treba, publika ostaje prikovana za ekran, odbrojavajući mjesece do nastavka. Ali... nije uvijek tako.

Ponekad finale toliko promaši poentu da ne ostavi samo gorak ukus, već cijelu seriju sruši kao kula od karata. Bilo da pretjeraju s dramom, potpuno promijene ton ili naprave štetu omiljenim likovima – neke serije jednostavno ne prežive loše finale. Ova lista je posvećena baš takvim epizodama – onima koje su uspjele da upropaste serije koje su do tada bile sjajne.

6. House – Sezona 7

"Moving On"

"House" je s razlogom jedna od najboljih serija 21. vijeka – u velikoj mjeri zahvaljujući briljantnom Hjuu Loriju, koji je lik dr. Gregorija Hausa učinio nezaboravnim. Iako sedma sezona nije bila među najjačima, imala je svoje svijetle momente. Čak je i bolan kraj veze između Hausa i Lise Kadi bio prikazan s mjerom i emocijom.

A onda – totalni haos. U finalu sezone, Haus iz bijesa ulazi kolima u dnevnu sobu svoje bivše, što je bio potpuno nerazuman i destruktivan potez.

Taj trenutak je bio prekretnica – umjesto da pokaže koliko mu je Kadi značila, samo je učinio da publika izgubi simpatije prema glavnom liku. Osmu sezonu obilježio je sumoran ton, a nekada duhoviti i britki Haus postao je samo tužna senka onoga što je bio.

Da to finale nije bilo toliko suludo, možda bi serija uspjela da povrati stari sjaj. Ali, sada to nikada nećemo saznati.

5. Skins – Series 4

"Everyone"

Britanska tinejdžerska drama "Skins" je oduvijek bila haotična – namjerno sirov stil pisanja i divlje priče činile su je jedinstvenom. Serija je već imala tradiciju šokantnih završetaka sezona – poput saobraćajne nesreće na kraju prve ili predoziranja u drugoj. Ali ono što se dogodilo u finalu četvrte sezone bilo je previše – čak i za "Skins".

Scena u kojoj psihijatar, koji se dotad nije pojavljivao u seriji, preuzima kontrolu nad Ef Stoun (Kaja Skodelario), a zatim ubija njenog dečka – djelovala je potpuno nasumično i besmisleno. Finale kulminira time što Džejms Kuk (Džek O'Konel) prebija ubicu, ali scena se prekida baš kad akcija počinje.

4. House Of Cards – Season 3

"Chapter 39"

Kada je počela 2013. godine, "House of Cards" je bila pionir ere striminga i mjerilo za sve buduće Netfliksove originalne serije. Priča o Frenku Andervudu, beskrupuloznom političaru na putu do vrha, funkcionisala je savršeno dok je njegov cilj bio da se domogne moći – po svaku cijenu.

Ali kada je postao predsjednik SAD na kraju druge sezone, serija je izgubila svoj smisao. Frenkove mračne igre imale su logike na lokalnom i nacionalnom nivou, ali kada ih je primijenio na globalnu politiku, sve je postalo neubjedljivo – kao loša politička sapunica.

Finale treće sezone dodatno je pokazalo koliko je serija izgubila kompas. Umjesto fokusiranja na ključne političke dileme, pola epizode posvećeno je Dagu Stamperu, Andervudovom šefu kabineta, i njegovom brutalnom ubistvu Rejčel Pozner – poslednje osobe koja mu je davala trunku čovječnosti. Čak i trenutak kada se Frenk i Kler svađaju u Ovalnoj kancelariji oko toga da li predsjedništvo pripada oboma, djelovao je prazno i teatralno.

3. The Blacklist – Season 8

"Konets"

Tokom prvih osam sezona "The Blacklist", ključna nit ljudskosti Rejmonda "Reda" Redingtona bila je njegova veza s Liz Kin, njegovom usvojenom ćerkom. Zato je njena smrt u finalu osme sezone bila udarac od kog se serija više nije oporavila – i zapravo je tu trebalo da se završi.

Dug emotivni segment u kom Lizin život prolazi pred njenim očima djelovao je kao oproštaj, ne samo od nje, već i od cijele serije. Da je tu stavljena tačka, imalo bi smisla.

2. How I Met Your Mother – Season 7

"The Magician's Code – Part 2”

Finale serije "How I Met Your Mother" spada među najomraženije u istoriji televizije, ali zapravo nije ta epizoda "ubila" seriju. Pravi pad počeo je već na kraju sedme sezone, u dvostrukoj epizodi "The Magician’s Code", koja je završena preokretom koji je bio jednostavno – previše.

Nakon što je Barni zaprosio svoju tadašnju djevojku Kvin, serija iznenada skače u budućnost i otkriva da se on zapravo ženi – Robin. To je bio trenutak kada je ljubavni trougao Robin-Ted-Barni definitivno izgubio smisao. Barni je već bio raskinuo s Robin i delovao iskreno srećno s Kvin, pa je ovaj preokret djelovao kao igranje s publikom bez ikakve logike.

1. Game of Thrones – Season 7

"The Dragon and the Wolf"

Iako nije bila najgora epizoda Igre prestola, "The Dragon and the Wolf" označila je trenutak kada je bilo jasno da su najbolji dani serije iza nje. Scena u kojoj Petir "Mali prst" Beliš biva osuđen i pogubljen od strane sestara Stark djelovala je kao grubo sklepan završetak – prepuna objašnjavanja i bez pravog efekta.

S druge strane, spektakularno rušenje Zida pomoću zmaja Viseriona, kojeg je Noćni kralj oživio u prethodnoj epizodi, otišlo je u potpuno suprotnom pravcu – pretjerano i nelogično. Djelovalo je kao da je zmaj vraćen u život samo da bi omogućio ovu scenu, što je narušilo unutrašnju logiku fantazijskog svijeta serije.