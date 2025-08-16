Na Netfliks stiže drama sa čuvenim Profesorom iz "La casa de papel": Obećava puno obrta, napetosti i emocija

Netfliksov film "Two Graves", u kojem glume Kiti Manver, Alvaro Morte i Hovik Keučkerijan, donosi priču o osveti koju predvodi lik koji se rijetko viđa u središtu fikcije.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Netfliksova trodelna drama o osveti, koja obećava da će biti "puna emocija i neočekivanih obrta", upravo je dospjela na vrh liste za gledanje, a uskoro stiže na Tv ekrane!

U režiji Agustina Martineza, "Two Graves" ("Dva groba") prati nestanak dvije tinejdžerke, događaj koji potresa njihov mali primorski grad i slama srce Isabel, baki jedne od nestalih djevojaka.

Pogledajte trejer:

Two graves trejler Izvor: Youtube / Netflix

Govoreći o novoj seriji, izgleda da će Netfliks uskoro izbaciti pravi pogodak. Uz obećane "neočekivane obrte'', ovaj emotivni triler o bakinoj očajničkoj potrazi za istinom djeluje kao nešto što se ne smije propustiti. Napeta drama stiže na Netfliks 29. avgusta.

O čemu se radi u seriji "Two Graves"?

Priča ispričana kroz tri epizode, fokusira se na Isabel, baku koja je srhana nakon što joj unuka nestane. Odlučuje da rizikuje sve kako bi otkrila istinu, i osvetila se.

Zvanični sinopsis glasi: "Dvije godine nakon nestanka Veronice i Marte, dvije šesnaestogodišnje prijateljice, istraga je zatvorena zbog nedostatka dokaza i osumnjičenih."

Izvor: Youtube/Printscreen/Netflix

Serija istražuje kako očajna potraga za pravdom može da pređe granice zakona, a u središtu radnje je žena koja ne pristaje na ćutanje, čak ni kada sistem odustane.

Izvor: Youtube/Printscreen/Netflix

Pogledajte još kadrova sa sjajnim Alvarom Morteom, koga smo gledali kao Profesora u popularnoj seriji "La casa de papel":