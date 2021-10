NAJBOLJE STIŽE U NOVEMBRU I DECEMBRU: Astrolog Dušan Veličković dao je prognoze za kraj 2021. i BIĆETE ODUŠEVLJENI

Šta nas očekuje toko retrogradnog Merkura i kakve su prognoze za kraj 2021. godine, objasnio je astrolog Dušan Veličković.

Sve do 17. oktobra prati nas polje retrogradnog Merkura koji donosi konfuziju, nesporazume, obmane, samoobmane... O uticaju ovog astro aspekta govorio je astrolog Dušan Veličković koji je poručio da treba da se fokusiramo na ono što radimo i da iskoristimo ono najbolje od ovog perioda, na primer da okončamo nešto što je dugo trajalo.

"To je period kada se plasiraju laži i obmane... Retrogradni Merkur je sad u Vagi i ona ima dva tasa, on je dvojni znak a to nije dobro. sada se ne plasiraju samo laži, već i u svakoj laži ima malo istine", objašnjava Veličković i dodaje nas taj retrogradni Merkur navodi da razmišljamo o pogrešnim stvarima u pogrešno vreme.

"Kada je retrogradni Merkur, treba da se fokusiramo na ono što radimo i da pokušamo da razumemo ono što nam se dešava.To je period kada isplivavaju nedovršene stvari iz prošlosti. Nešto izgubimo, ali kada Merkur krene napred, mi ćemo to i naći. Ništa nije samo dobro ili samo loše. Te planete su obično pokazatelji nekih stvari iz naše prošlosti, naše karme, vezane za nešto što treba da naučimo i silom prilika nešto okončamo", kaže Veličković i napiminje da u vreme retro planeta ne treba da započinjemo neke poslove.

"U vreme retrogradnog Merkura ne treba da potpisujemo ugovore, za vreme Jupitera ne treba da započinjemo neki biznis, za vreme retro Venere ne treba da se ženimo i udajemo."

Astrolog ima i dobre vesti, pa tako kaže da ono što nam sada "ne ide, za 10 dana će ići".

Ovaj period retrogradnog Merkura je nazvao i periodom obmane, što je objasnio da ako ne što ne vidimo dobro, to ne znači da lažemo, već nismo u stanju da sagledamo istinu.

Veličković je otkrio i kome zapravo pogoduje retrogradni Merkur, za koga sva ova pravila ne važe, a to su osobe koje su se rodile za vreme ovog aspekta.

"Od početka novembra Merkur će 'spraviti sve krive Drine' i tek ona će nam podeliti karte koje su nam potrebne."

Istovremeno, postoji još jedan aspekt a to je direktna pozicija, odnosno kretanje Saturna. Šta to znači?

"Merkur je u Vagi, Saturn u Vodoliji, to je fenomenalan aspekt. Poslednja dva meseca ove godine će biti kao 'jagoda na šlagu'. Tada ćemo odraditi sve ono što smo pokušavali cele godine, a nismo uspeli. Saturn je planeta koja govori o prošlosti i dobro je i kada ide napred i kada ide nazad."