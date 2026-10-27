Zaboravite drveni parket, klasičan laminat i diskretne boje: Svi hoće ovakav pod u 2027. godini

Ako je vjerovati novim trendovima koji su zavladali društevnim mrežama, čini se da je era minimalizma prošla kada je u pitanju uređenje enterijera.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako ste posljednjih godina prednost davali neutralnim bojama, jednostavnim linijama i nenametljivim detaljima u domu, naredna godina donosi zanimljiv zaokret. U prvi plan dolaze upečatljivi podovi, bogate teksture i odvažni dezeni koji prostoru daju karakter, čak i kada je ostatak enterijera uređen prilično jednostavno.

Ovaj trend već se može vidjeti u domu manekenke Kendal Džener, na Beverli Hilsu, gdje je pod postao jedan od najupečatljivijih detalja umjetničkog ateljea.

Pod postaje centar enterijera

Ovaj prostor pokazuje kako podne površine mogu da postanu mnogo više od neutralne osnove prostorije. Mat pločice u krem, crvenoj i crnoj boji stvaraju upečatljivu kombinaciju, dok bijela ležaljka, drveni detalji i zavjese u toploj bež nijansi unose mir i ravnotežu.

Upravo je to jedna od ključnih ideja novog trenda: kada pod ima izražen dezen ili zanimljivu kombinaciju boja, ostatak prostora ne mora da bude pretrpan detaljima. Naprotiv, jednostavniji namještaj omogućava da pod dođe do izražaja.

Vraćaju se boje i upečatljivi dezeni

Prema predviđanjima stručnjaka za uređenje enterijera, sve više prostora dobiće tradicionalni motivi, poput kariranih i tartan dezena, ali i cvjetni i botanički uzorci. Ovakvi detalji mogu da unesu toplinu i lični pečat u prostor, bez potrebe za potpunim preuređenjem.

Ako vam se ne dopada ideja o dekorativnim pločicama, sličan efekat možete postići i velikim tepihom sa zanimljivim dezenom. To je jednostavnije rješenje za osvježavanje dnevne sobe ili spavaće sobe, naročito ako ne planirate veće radove.

Tekstura je važna kao i boja

Pored dezena, u prvi plan dolazi i tekstura. Umjesto da se cijeli enterijer zasniva na jednoj dominantnoj površini, novi pristup podrazumijeva kombinovanje različitih materijala koji prostoru daju dubinu i toplinu. Podovi sa izraženom strukturom drveta, površine koje podsjećaju na prirodni kamen, lanene zavjese, tkani tepisi i mekani tapacirani namještaj mogu da stvore skladan i prijatan ambijent.

Cilj nije da se u jednoj prostoriji spoji što više različitih materijala, već da se oni međusobno dopunjuju. Ako je pod veoma upečatljiv, ostali detalji mogu da budu jednostavniji. Ukoliko je pod neutralan, tekstura se može naglasiti tepihom, zavjesama ili presvlakama namještaja.

Koje boje će biti popularne u 2027. godini?

Među nijansama koje će obilježiti enterijere izdvajaju se tri grupe boja.

Bordo i tamnocrvena - unose dramatičnost i posebno lijepo izgledaju u kombinaciji sa krem, bež nijansama i tamnim drvetom.

- unose dramatičnost i posebno lijepo izgledaju u kombinaciji sa krem, bež nijansama i tamnim drvetom. Maslinastozelena i zemljani tonovi - terakota, boja pijeska i tople smeđe nijanse stvaraju prirodan i prijatan ambijent.

- terakota, boja pijeska i tople smeđe nijanse stvaraju prirodan i prijatan ambijent. Kobaltno plava i žuta - intenzivne nijanse namijenjene su onima koji žele da prostoru dodaju energiju i izražajniji karakter.

Ne morate odmah da mijenjate podove da biste isprobali ove kombinacije. Dovoljno je da uvedete tepih u nekoj od navedenih boja, nekoliko dekorativnih detalja ili manji komad namještaja koji će privući pažnju.

Vidi opis Zaboravite drveni parket, klasičan laminat i diskretne boje: Svi hoće ovakav pod u 2027. godini Nameštaj koji je kupljen u kompletu – Sofa, dve fotelje, stočić i komoda u potpuno istom stilu nekada su bili gotovo obavezni. Danas prostor obično izgleda zanimljivije kada se kombinuju različiti, ali međusobno usklađeni komadi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 11 / 11

Upečatljivi podovi imaju i praktičnu prednost

Osim estetskog efekta, podovi sa izraženim šarama i kombinacijama boja mogu da budu praktičniji za svakodnevni život. Na njima se sitne nečistoće i pojedini tragovi korišćenja često manje primjećuju nego na potpuno jednobojnim površinama.

Zato ovaj trend nije namijenjen samo ljubiteljima smjelog dizajna. Može da bude zanimljiv i svima koji žele da prostor učine vizuelno bogatijim, a da pritom ne moraju da mijenjaju sav namještaj.

Ako je suditi prema enterijeru Kendal Džener, u 2027. godini podovi više neće biti samo pozadina ostatku prostorije. Uz pažljivo odabrane boje, dezene i teksture, upravo oni mogu da postanu detalj koji će cijelom domu dati potpuno novi izgled.