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Znate li u kojim zemljama ne jedu krompir? Kod nas je omiljeno povrće, a oni ga smatraju sirotinjskom hranom

Znate li u kojim zemljama ne jedu krompir? Kod nas je omiljeno povrće, a oni ga smatraju sirotinjskom hranom

Autor Marina Letić
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Krompir je omiljena namirnica, ali u nekim zemljama ga ne jedu. U Africi i Aziji koriste alternative za ovo povreće koje je mnogima omiljena hrana.

Znate li u kojim zemljama ne jedu krompir? Izvor: YouTube/Screenshot/DaveHax

Krompir zauzima počasno mesto u našoj ishrani. Pržen, kuvan, pečen, u supi, pa čak i kao salata. Veoma je teško pronaći adekvatnu zamenu za tako univerzalno i ukusno povrće.

Ali postoje zemlje u kojima ga uopšte ne jedu. U afričkim zemljama, Južnoj Koreji, Kini i Japanu imaju alternativu, piše Radiotrek.

Afrikanci, a posebno Egipćani, oslanjaju se na plavi patlidžan i paradajz. A pire češće prave od kukuruza.

Kinezi uglavnom smatraju krompir hranom za siromašne. Uglavnom pripremaju kupus, rotkvice i šargarepu.

A Japanci vole batat (slatki krompir) i dajkon (japansku belu rotkvu).

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krompir

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