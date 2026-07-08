logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za najhrskavije krompiriće iz rerne: Caka je u jednom jednostavnom koraku prije pečenja

Recept za najhrskavije krompiriće iz rerne: Caka je u jednom jednostavnom koraku prije pečenja

Autori Stvar ukusa Autori Haris Krhalić
0

Pripremite hrskave krompiriće iz rerne uz dodatak bijelog luka i ruzmarina. Ovaj jednostavan recept će postati vaš omiljeni, a trik je u dodatku jednog sastojka.

Recept za najhrskavije krompiriće iz rerne: Caka je u jednom jednostavnom koraku prije pečenja Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ako ste mislili da se savršeno hrskavi krompirići mogu dobiti samo prženjem u dubokom ulju, ovaj recept će vas potpuno razuvjeriti.

Tajna je u jednom jednostavnom koraku prije pečenja koji krompiru daje neodoljivu hrskavu koricu i mekanu, kremastu sredinu. Uz dodatak bijelog luka, ruzmarina i prezli, dobićete prilog koji lako može postati glavna zvijezda obroka.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 55 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 6–7 krompira srednje veličine
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • pola šolje prezli
  • 2 čena bijelog luka
  • 1 kašičica sitno sjeckanog svježeg ruzmarina
  • so i svježe mljeveni biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Sjeckanje krompira

Krompir oljuštite i isjecite na kocke približno jednake veličine. Ispran krompir stavite u hladnu vodu kako biste uklonili višak skroba.

2. korak: Kuvanje krompira

U većoj šerpi zagrijte vodu, dodajte sodu bikarbonu i ubacite krompir. Kuvajte 6 do 7 minuta, dok ne omekša, ali da se ne raspada. Ocijedite krompir i ostavite ga minut da se prosuši i oslobodi viška vlage.

3. korak: Začini

Prebacite krompir u veću posudu, dodajte maslinovo ulje, prezle, sitno sjeckani bijeli luk, ruzmarin, so i biber, pa sve lagano promiješajte.

Važan savjet:

Krompire nemojte zbijati u plehu, između komada treba da postoji malo prostora kako bi se lijepo ispekli.

4. korak: Pečenje

Krompir rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 45 minuta. Nakon otprilike 25 minuta pažljivo okrenite krompiriće kako bi se ravnomjerno zapekli.

5. korak: Serviranje

Pecite dok ne dobiju intenzivnu zlatnu boju i hrskavu koricu, a zatim ih odmah poslužite.

Tagovi

hrana recept savjeti krompirići krompir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ