Recept za najhrskavije krompiriće iz rerne: Caka je u jednom jednostavnom koraku prije pečenja

Pripremite hrskave krompiriće iz rerne uz dodatak bijelog luka i ruzmarina. Ovaj jednostavan recept će postati vaš omiljeni, a trik je u dodatku jednog sastojka.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ako ste mislili da se savršeno hrskavi krompirići mogu dobiti samo prženjem u dubokom ulju, ovaj recept će vas potpuno razuvjeriti.

Tajna je u jednom jednostavnom koraku prije pečenja koji krompiru daje neodoljivu hrskavu koricu i mekanu, kremastu sredinu. Uz dodatak bijelog luka, ruzmarina i prezli, dobićete prilog koji lako može postati glavna zvijezda obroka.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 55 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

6–7 krompira srednje veličine

1 kašičica sode bikarbone

2 kašike maslinovog ulja

pola šolje prezli

2 čena bijelog luka

1 kašičica sitno sjeckanog svježeg ruzmarina

so i svježe mljeveni biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Sjeckanje krompira

Krompir oljuštite i isjecite na kocke približno jednake veličine. Ispran krompir stavite u hladnu vodu kako biste uklonili višak skroba.

2. korak: Kuvanje krompira

U većoj šerpi zagrijte vodu, dodajte sodu bikarbonu i ubacite krompir. Kuvajte 6 do 7 minuta, dok ne omekša, ali da se ne raspada. Ocijedite krompir i ostavite ga minut da se prosuši i oslobodi viška vlage.

3. korak: Začini

Prebacite krompir u veću posudu, dodajte maslinovo ulje, prezle, sitno sjeckani bijeli luk, ruzmarin, so i biber, pa sve lagano promiješajte.

Važan savjet: Krompire nemojte zbijati u plehu, između komada treba da postoji malo prostora kako bi se lijepo ispekli.

4. korak: Pečenje

Krompir rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 45 minuta. Nakon otprilike 25 minuta pažljivo okrenite krompiriće kako bi se ravnomjerno zapekli.

5. korak: Serviranje

Pecite dok ne dobiju intenzivnu zlatnu boju i hrskavu koricu, a zatim ih odmah poslužite.