Putnik koji je izazvao uzbunu na kraju se ukrcao na isti let.

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Let kompanije Frontier Airlines i cijelo istočno krilo Terminala 2 na međunarodnom aerodromu Ontario u južnoj Kaliforniji hitno su evakuisani u nedelju uveče, a razlog za uzbunu bio je potpuno bizaran nesporazum.

Drama je počela neposredno prije polijetanja, nešto prije 22 časa po lokalnom vremenu. Jedan od putnika u avionu čuo je kako osoba pored njega preko video poziva izgovara riječi "bomba" i "eksplozija", pa je odmah u panici obavijestio posadu.

Nadležne službe reagovale su po protokolu za terorističke pretnje. Avion je istog trenutka ispražnjen, putnici sa cijelog krila terminala su sklonjeni na bezbjedno, a policija je privela osumnjičenog muškarca na ispitivanje.

Tokom saslušanja brzo se ispostavilo da nije bilo nikakve stvarne opasnosti. Putnik je objasnio policajcima da je preko telefona razgovarao sa prijateljem dok su igrali onlajn partiju Call of Duty igre, te da su se izgovorene riječi odnosile isključivo na dešavanja u virtuelnom svijetu.

Policija i bezbjednosne službe detaljno su pregledale avion i kabinu. Kada su se uverili da nema nikakvog oružja ni eksploziva, policajci su pustili gejmera bez ikakve optužnice.

Putnici su se ubrzo vratili u avion, a let je nastavljen bez problema - zajedno sa gejmerom koji je izazvao čitavu pometnju.