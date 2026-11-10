Neviđeni skandal trese Britaniju: Glumac pokušao da sakrije da je vrbovao 15-godišnjakinje, pa prijetio samoubistvom

Britanski glumac i pisac knjiga za djecu Dejvid Valijams, našao se na u centru neviđenog skandala.

Izvor: YouTube/BritainsGotTalent

Samo dan nakon što je Rasel Brand osuđen na desetogodišnju kaznu zatvora, štampa prenosi da je njegov kolega glumac, komičar i jedan od najčitanijih pisaca za decu Dejvid Valijams, pokušao da napastvuje maloljetnicu (15), a da je drugu vrbovao od kad je imala 15, a potom stupio s njom u odnose kad je napunila 17.

On je danas razotriven kao "osoba koja je tražila sudsku zabranu" da se iznesu optužbe da je se*ualno napao maloljetnicu, kao i da je vrbovao druge tinejdžere.

Valijams je zatražio sudsku zabranu kako bi sprečio objavljivanje ovih tvrdnji, navodeći da će oduzeti sebi život ukoliko optužbe dospeju u javnost.

A joint three-year investigation by ITV News and the Guardian reveals allegations David Walliams preyed on teenage girls as young as 15Walliams denies all allegations including criminal activityRead and watch the full investigation here: https://t.co/Hh4zwec4h9 https://t.co/gbdezDub94 — ITV News (@itvnews)November 10, 2026

Glumac je optužen je za "zloupotrebu svog položaja“ u emisijama "Britain i Britain"'s "Got Talent" kao i za upuštanje u "neprimjerene i eksploatatorske se*sualne aktivnosti“ sa velikim brojem mladih žena i djevojaka.

Valijams negira bilo kakvu krivicu i izjavio je pred Višim sudom da će se ubiti ako njegov identitet bude otkriven. Ovo se dogodilo 24 sata nakon što je njegov prijatelj Rasel Brend osuđen na deset i po godina zatvora zbog silovanja.

Danas popodne, iz Dauning strita je saopšteno da su optužbe za nedolično seksualno ponašanje koje je iznijelo više žena "duboko uznemirujuće" i da je Vlada zabrinuta zbog upotrebe sudskih zabrana. Kasnije se saznalo da ga je Laburistička partija suspendovala iz članstva.

Jedna od žena koje ga optužuju, koju su ITV News i The Guardian imenovali kao Džejd, tvrdi da ju je Volijams se*sualno napastvovao kada je imala 15 godina, nakon što ju je kontaktirao putem interneta.

Džejd tvrdi da su se našli u Sohou, prije nego što ju je odvezao svojoj kući u svom "aston martinu". Ona navodi da ju je Volijams seksualno napastvovao u vili Supernova Heights, koja je nekada pripadala zvijezdi benda Oasis, Noelu Galageru.

"Zamolio me je da priđem i zagrlio me. Tada me je poljubio“, navela je Džejd o Volijamsu, koji je u to vrijeme imao 36 godina.

"Podigao mi je majicu i sisao mi dojku, a zatim je pokušao da mi spusti ruku u svoje pantalone. Tada sam se odmakla i rekla: 'Ne'. U tom trenutku je imao erekciju", rekla je ona.

Izvor: YouTube/BritainsGotTalent

Nisam bila spremna za se*s. Nisam željela to da radim, ni sa njim ni sa bilo kim drugim. Uopšte nisam željela da me dodiruje na taj način. Mislim, imala sam samo 15 godina. To je seksualni napad. To je vrbovanje (grooming). To je potpuno pogrešno u svakom pogledu.“

Tvrdila je da mu se prethodno već bila povjerila da ju je kao dijete seksualno zlostavljao neko drugi, na šta je on odgovorio: "Žao mi je što to čujem."

Druga žena, identifikovana samo kao Aleks, tvrdi da je Volijams počeo da je kontaktira kada je imala 15 godina i spremala probne male mature, nakon što ju je upoznao na događaju za fanove serije "Little Britain", gdje je bio obučen kao svoj lik Lu, sa kovrdžavom perikom i kožnom jaknom.

Trenutak njihovog upoznavanja zabilježen je kamerom. Započeli su se*sualnu vezu oko dvije godine kasnije, kada je ona imala 17 godina.

David Walliams has been identified as the previously unnamed celebrity that reportedly alluded to committing suicide if sexual misconduct allegations against him were published.He has been accused of using his celebrity status to prey on women and teenagers for sex. He denies the allegations.(https://t.co/1NRwhOCZXN) — Pop Base (@PopBase)November 10, 2026

Na pitanje kako se sada osjeća u vezi sa njim, rekla je: "Povraća mi se. Mrzim ga. Moje tijelo reaguje kada pomislim na to. To je kao reakcija na traumu. Mislim da sam bila vrbovana. Sto posto.“

Jedan uzbunjivač iz njegove bivše izdavačke kuće HarperCollins, koja je zaradila milione na njegovim knjigama za djecu, tvrdio je: "Postojao je dogovor – ako idete u njegovu kuću, morali ste da idete u paru. Niste mogli da idete sami".

Bivši član žirija emisije "Britain's Got Talent", Valijams (55), pokrenuo je postupak pred Višim sudom kako bi spriječio medije da izvještavaju o ovim optužbama, što je izazvalo grozničava nagađanja na internetu o njegovom identitetu.

Sudija je prošle nedelje odbacio njegov zahtjev, a Valijams nije uložio žalbu pre isteka roka u ponedeljak u 16.30 časova. ITV News i The Guardian su objavili njegovo ime u utorak u podne.

BBC je u procesu uklanjanja pojedinih programa, uključujući i Little Britain, dok sprovodi reviziju „cjelokupnog materijala u kojem se pojavljuje ili koji je napisao Dejvid Volijams na našim platformama“, saopštio je portparol. Volijamsa su takođe otpustili i njegovi agenti iz agencije ITG.