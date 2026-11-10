"Ima moj broj": Ceca saznala od novinara šta je Marija Šerifović izjavila, pa joj se direktno obratila

Ceca je stigla na snimanje nove emisije Zvezde Granda, a prije ulaska u studio osvrnula se na izjavu mlađe koleginice.

Izvor: TV Prva / screenshot

Ceca Ražnatović stigla je danas raspoložena na snimanje Zvezde Granda, a budući da je bila bez kišobrana po ovom kišnom danu, kolega Dragan Kojić Keba odmah pritekao u pomoć.

Ceca je žurila u studio, ali je zastala na trenutak kada je čula pitanje o Mariji Šerifović i izjavi da joj nedostaje.

"Stvarno? Ima moj broj, može da me pozove", poručila joj je Ceca.

"Nije bilo promjena u timu"

Mnogi su primijetili promjenu u njenom načinu oblačenja, pa se postavilo pitanje da li je menjala tim saradnika koji stoji iza njenog vizuelnog identiteta. Međutim, Ceca nam je juče otkrila da je odlučila da se sama više posveti osmišljavanju svog stajlinga.

"Nema nikakvih promjena. Nosim svoje stvari. Sama se oblačim, dok ne nađem partnera", rekla je pjevačica kroz smijeh, pa pojasnila kako sada funkcioniše njen modni tim:

"Sama biram šta nosim, ponekad mi "uskoči" Elena sa kojom sto godina sarađujem. Dakle, nije došlo ni do kakvih promjena, jednostavno više sam posvećena. Znate, ja sam umjetnik. Niti sam stilista, niti se bavim modom, ali nekada poželim da se pozabavim stajlingom, pa eto, vidite promjenu", rekla je.

(Kurir/Mondo)