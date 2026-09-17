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Zašto se mačke penju na štok od vrata? Nije nestašluk, ovo ponašanje otkriva šta im nedostaje

Zašto se mačke penju na štok od vrata? Nije nestašluk, ovo ponašanje otkriva šta im nedostaje

Autori mondo Autori Haris Krhalić
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Ako ste ikada zatekli mačku kako pokušava da se popne uz štok vrata ili se kandžama zadržava na njegovom vrhu, vjerovatno ste se zapitali zbog čega bira baš to mjesto.

macke (2).JPG Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iako penjanje uz štok vrata može da izgleda kao još jedna nestašnost mačke, stručnjaci objašnjavaju da iza ovog ponašanja najčešće stoje prirodni instinkti, višak energije ili nedostatak odgovarajućeg prostora za penjanje.

Mačke su prirodno privučene visinama. U divljini im uzvišena mjesta omogućavaju da bolje posmatraju okolinu, uoče potencijalnu opasnost i osjećaju se sigurnije. Veterinar Geri Rihter objasnio je za Good Housekeeping da su mačke u prirodi istovremeno lovci i potencijalni plijen, zbog čega im visina pruža bolji pregled teritorije i osjećaj kontrole.

Štok vrata za njih zato može da bude improvizovano stablo. Visok je, uspravan i dovoljno čvrst da mačka u njega zabode kandže i pokuša da se podigne. Ovo ponašanje posebno se viđa kod mladih i veoma aktivnih mačaka, koje imaju snažnu potrebu za kretanjem, istraživanjem i trošenjem energije.

Zašto biraju baš štok vrata?

Položaj štoka ima važnu ulogu. Nalazi se na ulazu ili izlazu iz prostorije, odnosno na mjestu kojim ukućani često prolaze. Mačke grebanjem ne održavaju samo kandže već ostavljaju vidljive tragove i mirisne poruke, zahvaljujući žlijezdama koje se nalaze na njihovim šapama. Na taj način obilježavaju prostor i drugim životinjama stavljaju do znanja da je to dio njihove teritorije.

Štokovi su privlačni zbog položaja, visine i teksture. Omogućavaju mački da se potpuno istegne, zarije kandže u površinu i ostavi trag na upadljivom mjestu. Odrasle mačke često biraju više površine, dok mačići tragove ostavljaju bliže podu.

Penjanje može da bude i dio iznenadnih naleta energije tokom kojih mačka trči kroz stan, skače na namještaj i pokušava da se popne gdje god može. Ako nema dovoljno igre, stimulacije i površina koje su namijenjene penjanju, štok vrata lako može da postane najzanimljiviji "poligon" u kući.

Šta mački vjerovatno nedostaje?

Ovakvo ponašanje najčešće pokazuje da mački nedostaje dovoljno visokih mjesta na kojima sme da boravi. Grebalica koja je niska ili nestabilna možda neće zadovoljiti njenu potrebu da se protegne cijelom dužinom tijela. Bolji izbor može da bude visoko i čvrsto mačje drvo, vertikalna grebalica, polica ili ležaljka postavljena uz prozor.

Važne su i svakodnevne igre koje podstiču prirodno ponašanje, poput jurenja, skakanja i "lova" na igračke. Posebno aktivnim mačkama može da koristi nekoliko kraćih sesija igre tokom dana.

Kažnjavanje, vikanje ili prskanje vodom nije preporučljivo jer mačka ne razumije zbog čega je kažnjena. Umjesto toga, stručnjaci savjetuju da se ponašanje preusmjeri. Pored omiljenog štoka može da se postavi visoka grebalica, a mačka da se nagradi kada je koristi. Tako dobija ono što joj je potrebno, dok vrata i štokovi ostaju sačuvani.

(MONDO) 

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Tagovi

mačke penjanje vrata

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