5 rasa pasa koje se dobro slažu sa mačkama: Ne vide u njima plijen, već člana porodice

Iako važe za neprijatelje, psi i mačke mogu živjeti u potpunoj harmoniji. Otkrijte 5 rasa pasa koje su po prirodi idealne za suživot sa mačkama.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Psi i mačke često se smatraju neprijateljima, ali u stvarnosti, uz pravi karakter i pristup, mogu da žive u potpunoj harmoniji. Ključ nije samo u vaspitanju, već i u izboru rase, jer su neke po prirodi smirenije, prilagodljivije i druželjubivije od drugih.

Ako razmišljate da u svoj dom dovedete psa, a već imate mačku (ili obrnuto), dobro je da znate koje rase imaju najveće šanse za uspješan zajednički život. U nastavku predstavljamo pet rasa pasa koje se obično odlično slažu sa mačkama:

1. Italijanski hrt

Ovi nježni i prijateljski psi vole da provode dane na suncu, pa dijele jednu osobinu sa mačkama. Italijanski hrtovi su poznati po smirenoj i osjetljivoj prirodi. Ne vole grubost ili haos, pa im mirno okruženje sa mačkom često veoma odgovara.

Pošto nisu dominantni i nemaju izražen nagon za nadzorom ili lovom, mačke obično ne doživljavaju kao metu. Umjesto toga, često ih ignorišu ili čak traže njihovu blizinu. Vole toplinu i udobnost, pa ćete ih često naći kako zajedno sa mačkom odmaraju na kauču ili na sunčanom mjestu. Ta zajednička ljubav prema odmoru pomaže da se stvori opušten odnos.

Iako su po prirodi donekle rezervisani, pravilnim upoznavanjem dobro se prilagode zajedničkom životu sa mačkama. Njihova nježnost i mirnoća znače da su jedna od boljih opcija za domaćinstva sa mačkama.

2. Zlatni retriver

Ovaj popularni porodični pas je nježan, energičan i vrlo inteligentan. Zbog slabo izraženog čuvarskog nagona odličan je pratilac i za drugog krznenog člana porodice.

Zlatni retriveri su poznati po strpljenju i blagom karakteru, što ih čini posebno pogodnim za zajednički život sa mačkama. Umjesto da ih doživljavaju kao plijen, često ih prihvate kao dio svoje porodice. Njihova druželjubiva priroda znači da uživaju u društvu drugih životinja. Volе da se igraju, ali znaju i da poštuju granice, što je ključno pri uspostavljanju dobrog odnosa sa mačkom.

Pored toga, odmalena možete da ih naučite odgovarajućem ponašanju u blizini mačaka. Pravilnim vaspitanjem i postepenim upoznavanjem brzo mogu da razviju miran i uravnotežen odnos.

3. Engleski seter

Ljubazni, prijateljski i nežni engleski seteri uživaju u društvu različitih životinja, uključujući mačke. Ova rasa je poznata po svom uravnoteženom temperamentu i druželjubivosti. Rijetko pokazuju agresivno ponašanje, pa se obično dobro snalaze u domaćinstvima sa više životinja.

Iako su lovački psi, engleski seteri često imaju prilično blag pristup prema drugim životinjama, posebno ako su pravilno socijalizovani još od mladosti. Mačke tako ne doživljavaju kao plijen. Vole društvo i ne vole samoću, pa prisustvo mačke može čak i da im koristi. Zajedno mogu da stvore mirnu i prijatnu dinamiku u domu.

Dosljednim vaspitanjem i postepenim upoznavanjem engleski seter može da postane pouzdan i nežan pratilac koji se bez većih teškoća slaže i sa mačkama.

4. Mops

Mopsovi su radoznali, odani i uvijek spremni za zabavu. Njihov smisao za humor čine ih odličnim psima za zajednički život sa mačkama. Radi se o veoma druželjubivoj rasi koja obožava bliskost ljudi i drugih životinja. Mopsovi obično nemaju jak lovački nagon, pa mačke ne vide kao plijen, već kao potencijalno društvo.

Njihova razigrana priroda može na početku da iznenadi povučene mačke, ali s vremenom se često razvije opušten i čak zabavan odnos. Često postanu pravi klovnovi u domu, što može da razbije tenziju među životinjama. Pored toga, mopsovi su prilično prilagodljivi i ne zahtijevaju mnogo kretanja, pa se dobro slažu sa mirnijim životnim stilom mačaka. Zajedno mogu da provode mnogo vremena u mirnom okruženju.

Iako znaju da budu donekle tvrdoglavi, uz dosljedno i nježno vaspitanje možete da ih naučite poštovanju mačjeg prostora. Zbog svoje otvorenosti i prijateljske prirode često su jedan od boljih izbora za domaćinstva u kojima već živi mačka.

5. Ši cu

Ovi psi su veoma prilagodljivi, što je ključno pri navikavanju pasa i mačaka na zajednički život. Poznati su po mirnoj i prijateljskoj prirodi. Ne traže sukobe i radije biraju udobnost i društvo, što ih čini vrlo pogodnim za zajednički život sa mačkama.

Nežna priroda rase ši cu znači da rijetko pokazuju agresiju ili dominaciju. Mačke ih zato često lakše prihvate, jer ne predstavljaju prijetnju. Vole rutinu i stabilno okruženje, što dodatno pomaže u uspostavljanju mirnog odnosa sa mačkom. Vremenom može da se razvije zaista prijatno i smireno zajedništvo.

(MONDO)