Da li su "detoks" sokovi prevara? Evo kako organizam zapravo izbacuje štetne materije

Pravi "detoks" organizma obavljaju jetra i bubrezi, a sokovi mogu samo da pomognu opštem zdravlju.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Danas mnogi posežu za "detoks" sokovima jer veruju da tako mogu da "očiste" organizam, izbace štetne materije i vrate telo u ravnotežu. Na društvenim mrežama često se promovišu višednevni programi sa zelenim sokovima, napicima od voća i povrća ili posebnim programi ishrane koji obećavaju da će resetovati telo.

Međutim, ljudsko telo već ima sopstveni, veoma složen sistem za uklanjanje štetnih materija, a glavni posao u tome obavljaju organi poput jetre, bubrega, pluća i kože. Oni neprestano rade na održavanju ravnoteže u organizmu, bez potrebe za posebnim napicima ili dijetama.

U medicini, "detoksikacija" ima vrlo konkretno značenje i predstavlja proces kojim telo uklanja štetne materije, poput alkohola, određenih lekova ili toksina. Za taj proces nisu zaduženi sokovi, čajevi ili posebne dijete, već prirodni mehanizmi koji svakodnevno funkcionišu u našem organizmu.

Jetra je jedan od najvažnijih organa kada je reč o obradi supstanci koje unosimo u telo. Ona učestvuje u razgradnji alkohola, lekova i različitih jedinjenja iz hrane, pa ih pretvara u oblike koje organizam može dalje da iskoristi ili izbaci.

Bubrezi imaju takođe ključnu ulogu jer filtriraju krv i uklanjaju otpadne materije putem urina. Osim toga, pomažu u održavanju ravnoteže vode i minerala u telu.

Zbog toga se često zaboravlja da se proces "čišćenja" organizma ne dešava nekoliko dana nakon što popijemo određeni sok, već traje neprekidno, svakog dana i svake noći.

Da li "detoks" sokovi mogu da "očiste" organizam?

Iako su "detoks" sokovi postali veoma popularni, nema naučnih dokaza da određeni napici mogu da izvuku toksine iz tela ili ubrzaju prirodni proces detoksikacije.

Ako neko nakon nekoliko dana konzumiranja samo sokova izgubi kilogram ili dva, to najčešće nije rezultat uklanjanja štetnih materija, već manjeg unosa kalorija i gubitka vode iz organizma. Kada se osoba vrati starim navikama u ishrani, deo te težine se često vrati.

Ipak, to ne znači da ljudi ne mogu da osete određene pozitivne promene nakon ovakvih programa. Mnogi tokom nekoliko dana "detoksa" istovremeno prestanu da jedu brzu hranu, slatkiše, grickalice i da piju alkohol. Zbog toga se osećaju bolje, imaju više energije ili su manje naduti.

Ipak, takvi sokovi nisu sami po sebi štetni jer su način da se unese više vitamina i minerala, posebno kod ljudi koji inače ne jedu dovoljno namirnica biljnog porekla. Međutim, oni ne mogu da budu zamena za pravilnu i izbalansiranu ishranu.

Problem nastaje kada se "detoks" programi predstavljaju kao magično rešenje koje može da poništi mesece loših navika, resetuje metabolizam ili popravi sve posledice preterivanja u hrani i piću. Organizmu nije potreban povremeni ekstremni režim, već svakodnevna podrška kroz zdrave navike.

Šta zaista pomaže telu?

Umesto kratkotrajnih "detoks" programa, stručnjaci uglavnom preporučuju navike koje imaju dugoročan efekat:

dovoljan unos vode,

raznovrsnu ishranu bogatu povrćem, voćem i vlaknima,

dovoljno sna,

redovnu fizičku aktivnost,

ograničavanje alkohola i prerađene hrane.

(MONDO)