logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Čovječe, šta se ovdje dešava, kako sam završio ovdje?" Pas odbijao da mu isiječe nokte, a onda se rodila ideja

"Čovječe, šta se ovdje dešava, kako sam završio ovdje?" Pas odbijao da mu isiječe nokte, a onda se rodila ideja

Autor Marina Cvetković
0

Pogledajte kako izgleda manikir za nestašnog bigla.

Pas odbijao da mu isiječe nokte, a onda se rodila ideja Izvor: Instagram printscreen / jdupont1

Svi vlasnici pasa znaju koliko može biti izazovno kada dođe trenutak da trebaju da im se isijeku nokti, a kada su biglovi u pitanju - ovo je gotovo nemoguća misija!

Ipak, jedna vlasnica dosjetila se kako da obuzda svog biglića i završi posao u miru. Pa, pogledajte kako je to uspjela:

Pas nije znao šta ga je snašlo, te nije imao šta drugo da uradi osim da se prepusti "manikiru".

Ljudi su se zabavili u komentarima: "Čovječe, kako li sam završio ovde?! Sigurno se sad pita", "Pametno! Moj bigl je nazaustavljiv, ne znam kako da ga obuzdam u bilo čemu iskreno", "Biglići su rasa kojima je nemoguće posjeći nokte, pa moraš da improvizuješ", "Dobra ideja!"

Možda ce vas zanimati

Tagovi

pas nokti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ