"Čovječe, šta se ovdje dešava, kako sam završio ovdje?" Pas odbijao da mu isiječe nokte, a onda se rodila ideja

Pogledajte kako izgleda manikir za nestašnog bigla.

Izvor: Instagram printscreen / jdupont1

Svi vlasnici pasa znaju koliko može biti izazovno kada dođe trenutak da trebaju da im se isijeku nokti, a kada su biglovi u pitanju - ovo je gotovo nemoguća misija!

Ipak, jedna vlasnica dosjetila se kako da obuzda svog biglića i završi posao u miru. Pa, pogledajte kako je to uspjela:

Pas nije znao šta ga je snašlo, te nije imao šta drugo da uradi osim da se prepusti "manikiru".

Ljudi su se zabavili u komentarima: "Čovječe, kako li sam završio ovde?! Sigurno se sad pita", "Pametno! Moj bigl je nazaustavljiv, ne znam kako da ga obuzdam u bilo čemu iskreno", "Biglići su rasa kojima je nemoguće posjeći nokte, pa moraš da improvizuješ", "Dobra ideja!"