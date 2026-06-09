Rase pasa koje nikako ne smijete da šišate ljeti: Krzno ovih pasa nije "kaput", već ih hladi po vrućini

Ako imate neku od rasa pasa koje slede u nastavku, a šišate je tokom leta - pravite veću štetu nego korist.

Izvor: tiktok.com/@jupithegolden

Dok se živa u termometru penje, vlasnici pasa često, u najboljoj namjeri, posežu za radikalnim rešenjima poput šišanja krzna. Međutim, stručnjaci upozoravaju da "ljetna frizura", posebno do same kože, može da bude kontraproduktivna, pa čak i opasna. Prema podacima stručnjaka sa platforme Trusted House Sitters, pogrešna njega tokom vrelih dana direktno ugrožava prirodnu termoregulaciju životinja.

Amber Batajger, veterinarska tehničarka, ističe da je krzno psa zapravo njegova "klima". Posebno je kritično brijanje pasa sa dvoslojnom dlakom, jer njihova poddlaka služi kao izolator koji ih ljeti štiti od vreline, a zimi od hladnoće. Bez tog zaštitnog sloja, pas ostaje potpuno izložen sunčevim zracima i riziku od ozbiljnih opekotina.

Rase pasa koje nikako ne treba da šišate leti

1. Njemački ovčar i zlatni retriver

Ove rase imaju gusto krzno koje zahtijeva stalnu cirkulaciju vazduha. Umjesto brijanja, ključ je u intenzivnom četkanju. Redovnim uklanjanjem mrtve poddlake omogućavate koži da "diše". Kod ovih rasa treba paziti na tzv. hot spotove - vlažne ekceme koji nastaju usljed pregrijavanja kože i vlage, što može da dovede do bolnih upala.

2. Haski i malamut

Iako djeluje logično da je psima koji potiču iz hladnih krajeva pretoplo, njihovo krzno je savršen izolator. Ako ih obrijete, možete trajno da oštetite teksturu dlake koja se možda nikada neće vratiti u prvobitno stanje. Njih tokom dana treba držati isključivo u rashlađenim prostorijama, uz redovno iščetkavanje bez skraćivanja dužine.

3. Ši-cu, buldog i mops

Psi sa kratkom njuškom najteže podnose vrućinu jer ne mogu efikasno da se hlade putem dahtanja. Njihova nega ljeti treba da bude minimalna kako se ne bi dodatno stresirali, ali je važno redovno brisati nabore na licu kako se u njima ne bi razvile bakterije zbog znojenja i vlage. Izlasci napolje? Isključivo rano ujutru i kasno uveče.

4. Čivava i stafordski bul terijer

Psi sa kratkom, tankom dlakom i svijetlom kožom mogu da "izgore" baš kao i ljudi. Za njih se preporučuju specijalne kreme za sunčanje namijenjene ljubimcima (naročito na ušima i stomaku) i rashladni prsluci koji održavaju optimalnu temperaturu tijela tokom kratkih šetnji.

5. Mješanci pudli

Rase koje se ne linjaju, zadržavaju svu toplotu u krznu. Za njih je preporuka redovno skraćivanje dlake, ali nikako brijanje do kože. Fokusirajte se na područje stomaka i šapa kako bi im bilo lakše dok leže na hladnim pločicama.

Savjeti za brzo osvježenje

Stručnjaci savjetuju da preskočite prečesto kupanje šamponima jer to isušuje kožu i uklanja prirodna zaštitna ulja. Umjesto toga, primijenite ove trikove: