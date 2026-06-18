Nije samo žeđ: Šta vam pas poručuje kada neprestano dahće

Ako primijetite da vaš pas tokom ljeta dahće češće nego obično, ne mora da znači da mu je potrebna voda. U nastavku saznajte kako najbolje da reagujete ako primijetite da vaš pas često dahće.

Izvor: Instagram/p_strugar/printscreen

Kada nastupe vrućine, nije teško samo ljudima, nego i njihovim najboljim prijateljima. Vlasnici pasa će primijetiti da njihovi krznati prijatelji često dahću u dužem vremenskom periodu i pomisliće, sa pravom, da je razlog prosto vrućina. Međutim, da li je to uvijek tako?

Veterinarka Ema Skejls-Teobald za Mirror objašnjava kako dahtanje pasa može biti rezultat stresa ili straha koji ljudi često i ne primijete. Iako je dahtanje prirodna metoda kojom psi kontrolišu svoju temperaturu po toplom vremenu ili nakon duge šetnje, ako jako dahću bez ovih faktora, to može da ukaže na to da se osjećaju preopterećeno ili uplašeno. Stoga, vlasnici moraju da vode računa o tome kada se njihov ljubimac plaši, a kada mu samo treba voda.

Ako su psi nervozni, možete to da primijetite po govoru tijela.

"Na primjer, vjerovatno će početi prekomjerno da dahću, rep će im biti podvučen ispod tijela, a mogu se i tresti i uši će im biti pričvršćene, gledajući u stranu. Vjerovatno neće biti voljni da više istražuju i neće biti zainteresovani za svoje poslastice ili igračke", objašnjava veterinarka.

Razne stvari mogu da učine vašeg psa nervoznim. Tako, ako se nađe u novom i nepoznatom okruženju, ako ste vi daleko od njega, ako je okružen psima koje ne poznaje ili ako mu smeta vrućina, pas može da ispolji prve znake stresa o kojima govori veterinarka.

Kako možete da mu pomognete?

Postoje neke jednostavne metode kojima možete da povećate samopouzdanje vašeg psa i smanjite njegovu anksioznost:

Umjesto da svakodnevno vodite psa u istu šetnju, pokušajte da mijenjate rute kojima idete.

kojima idete. Kada stignete na novo mjesto, zastanite na trenutak i jednostavno sjedite dok vaš pas istražuje okolinu.

i jednostavno sjedite dok vaš pas istražuje okolinu. Dozvolite svom psu da dobro onjuši okolinu kako bi je istražio, ne požurujte ga .

. Kada se vaš pas dobro ponaša i pokazuje znake hrabrosti, pohvalite ga i počastite nekom poslasticom.

Veterinarka objašnjava kako je "njuškanje njihovo glavno čulo i način na koji pretežno istražuju svijet".

"Stoga će biti veoma uzbuđeni da sve onjuše, da sve upijaju", dodaje veterinarka Skejls-Teobald.

Važno je i da vi kao vlasnik oslušnete svog ljubimca. Vjerujte njegovom iskustvu. Ako se osjeća anksiozno na nekim mjestima ili pred nekim ljudima i životinjama, pokušaće da ih se kloni. Dozvolite mu da se ponekad osjeća uplašeno.

(MONDO)