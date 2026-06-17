Smete li da pijete vodu iz česme u Grčkoj? Bitne razlike u regijama koje svaki turista mora da zna

Bezbednost vode iz česme u Grčkoj nije ista u svakom mestu, a poznavanje ovih razlika ključno je za vaš bezbrižan odmor.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sve više ljudi rado pije vodu iz česme i ne želi da odustane od te navike na odmoru. Ipak, pre nego što sipate sebi čašu vode iz slavine, na primer u Grčkoj, saznajte da li je ona bezbedna za konzumaciju. Dok je u velikim gradovima, kao što su Atina ili Solun, voda obično dobra za piće, u manjim mestima to uopšte ne mora da bude očigledno.

Da li u Grčkoj možete da pijete vodu sa česme?

Da, u Grčkoj je voda sa česme često pogodna za piće, ali bezbednost i komfor njenog korišćenja zavise od regiona. Najjednostavnije rečeno, na kopnu i u velikim gradovima situacija je obično bolja nego na pojedinim ostrvima.

Stoga se ne može dati jedan odgovor "da" ili "ne" za celu zemlju. Značaj imaju izvor vode, lokalni vodovod, stanje infrastrukture, a ponekad i instalacije u konkretnom hotelu ili apartmanu. Za vas je važno i to što ukus vode ne govori uvek o tome da li je ona zdravstveno bezbedna.

Atina i Solun bez veće brige

U Atini i Solunu voda sa česme se generalno smatra bezbednom za piće, pranje zuba i kuvanje. Upravo u velikim gradovima najčešće možete da koristite "česmovaču" bez veće brige, a uslovi su obično predvidljiviji nego u mestima koja su pod velikim pritiskom sezonskog turizma.

Izvor Olympian Water Testing navodi da u mnogim delovima Grčke, naročito u većim gradovima, voda iz slavine ispunjava standarde kvaliteta pijaće vode. Slično tome, servis Tap Safe procenjuje da je u Atini voda sa česme po pravilu bezbedna za piće.

To ipak ne znači da će svaka voda u svakoj zgradi imati podjednako dobar ukus. Čak i u velikom gradu važnu ulogu igra stanje instalacija u hotelu ili apartmanu. Ako voda ima neobičan miris, zamućena je ili osoblje savetuje da se ne pije, bolje je da to shvatite kao signal za oprez.

Budite oprezni na grčkim ostrvima

Na delu grčkih ostrva, voda sa česme može biti lošijeg kvaliteta, čak i ako je formalno dozvoljena za upotrebu. Često ima slankast, hlorisan ili veoma mineralan ukus, a u nekim mestima se koristi desalinizacija morske vode.

Ipak, ne treba sva ostrva da svrstavate u istu kategoriju. Situacija zavisi od konkretnog ostrva, mesta, hotela i stanja lokalne mreže. Evropska komisija je, na primer, opisala projekat instalacije za desalinizaciju na ostrvu Iraklija, što pokazuje da su na delu grčkih ostrva takva rešenja zaista deo lokalnog sistema vodosnabdevavanja.

U praksi je najbolje da ne pretpostavljate da će situacija na Santoriniju, Mikonosu, Naksosu, Rodosu ili bilo kom drugom ostrvu biti identična onoj u Atini. Tokom velikog priliva turista, lokalni vodovodni sistemi bivaju opterećeniji, pa je najsigurnije da proverite preporuke na licu mesta.

Kako da prepoznate da li je voda sa česme u Grčkoj pogodna za piće?

Slan, hlorisan ili izrazito mineralan ukus ne mora da znači da voda nije bezbedna. Prema smernicama SZO o kvalitetu pijaće vode, ukus, miris i izgled su prvenstveno karakteristike prihvatljivosti, a ne direktan dokaz mikrobiološke bezbednosti.

Ovo je važna razlika, jer mikrobiološka bezbednost i komfor pijenja nisu isto. Voda može biti sanitarno ispravna, a da ipak izazove nelagodnost kod nekih osoba, naročito kod male dece, starijih i osoba sa osetljivim stomakom koje lošije reaguju na promenu mineralizacije, vrućinu ili drugačiju ishranu.

S druge strane, neutralan ukus takođe nije garancija kvaliteta. Zato je pri proceni vode bolje da se oslonite na lokalne preporuke i uslove u datom objektu, nego samo na sopstveni utisak nakon prvog gutljaja.

Kada je bolje da izaberete flaširanu vodu?

Flaširanu vodu izaberite uvek kada niste sigurni u lokalnu vodu sa česme. To je najjednostavnija i najbezbednija opcija tokom boravka na nekim ostrvima, u starijim zgradama, malim pansionima, na jahti ili tamo gde je ni sami domaćini ne piju.

Flaširana voda biće razumniji izbor i za:

decu,

starije osobe,

osobe sa osetljivim stomakom,

turiste koji su imali dijareju, povraćanje ili dehidraciju,

osobe koje loše podnose promenu ishrane i sastava vode.

Čak i ako lokalna "česmovača" ispunjava sanitarne zahteve, njen ukus i mineralizacija mogu da budu lošije tolerisani od vode na koju je organizam navikao. Na odmoru je to često dovoljan razlog da se opredelite za predvidljiviju opciju.

Da li u Grčkoj možete da perete zube, kuvate i pravite kafu vodom sa česme?

U mestima gde se voda sa česme smatra bezbednom, obično njome bez problema možete da perete zube, kuvate, pripremate čaj i kafu. Ovo se prvenstveno odnosi na velike gradove i objekte sa dobrom infrastrukturom.

Ako voda nema dobar ukus, ali nema kontraindikacija za njenu upotrebu, i dalje je često pogodna za kuvanje. Ipak, treba da imate na umu da visoka mineralizacija ili hlor mogu da promene ukus napitaka i jela, zbog čega deo turista koristi flaširanu vodu za aparate za kafu, kuvala ili pripremu mleka za bebe.

Prokuvavanje može da pomogne kada je problem u mikroorganizmima, ali neće poboljšati komfor pijenja ako je voda veoma slana ili jako mineralizovana. Ako lokalna voda ima izrazito slankast ukus, pametnije je da koristite flaširanu vodu za piće i napitke.

Šta da uradite kada niste sigurni?

Ako ne znate da li u Grčkoj možete da pijete vodu sa česme na konkretnom mestu, najbolje je da to proverite direktno, a ne da nagađate. U praksi će vam pomoći kratka lista: