Nešto slatko, a lagano? Ove popodnevne grickalice ne goje, pune su proteina i imaju samo 200 kalorija

Donosimo vam 3 ideje za obroke ispod 200 kalorija koji imaju ukus poslastice!

Izvor: MONDO

Ne morate da birate između "nečeg slatkog" i "nečeg laganog" kada vas uhvati želja za desertom. Najlakše je da u takvim trenucima posegnete za slatkišima. Međutim, 100 g čokolade ima više od 500 kalorija, a nakon kratkotrajnog naleta energije, javlja se napad gladi.

U nastavku objašnjavamo da je moguće napraviti užinu koja pruža zadovoljstvo, a istovremeno je hranljiva za telo. Potrebno je samo nekoliko jednostavnih sastojaka i petnaestak minuta u kuhinji.

1. Mala slatka proteinska ovsena kaša

Za početak klasika koja nikada ne izneveri - mala porcija ovsene kaše. Uzmite oko 30 grama ovsenih pahuljica (otprilike 3 kašike, što je dovoljno za užinu za jednu osobu). Skuvajte ih u vodi ili nemasnom mleku dok potpuno ne omekšaju, a zatim pomešajte sa pola merice proteinskog praha.

Dodajte bobičasto voće - jagode, maline, borovnice. Bobice će zasladiti užinu, a bogate su antioksidansima i imaju nizak glikemijski indeks. Kao rezultat, dobijate desert koji pruža osećaj sitosti na duže staze. To je zasluga vlakana i proteina koji zasićuju i pomažu da izbegnete iznenadne napade gladi.

2. Palačinke od skyr jogurta sa jagodama

Obični i grčki jogurti imaju visok sadržaj masti. S druge strane, skyr se izdvaja po velikoj količini proteina uz nižu kalorijsku vrednost. Zato, kada želite lagan desert, birajte upravo ovaj jogurt.

Od njega lako možete da napravite brze palačinke. Dovoljno je da ga pomešate sa dva jajeta, kašikom integralnog brašna i malo praška za pecivo. Pecite male palačinke na tiganju za koji se hrana ne lepi. Poslužite ih sa malo javorovog sirupa ili sirupa od agave, u kombinaciji sa jagodama, malinama ili borovnicama.

3. Hladni kakao zaslađen bananom

Na dijeti ne morate da se odričete malih zadovoljstava i omiljenih deserta. Dovoljno je da ih malo modifikujete. Želite da napravite kakao? Nema problema. U blender sipajte 100 ml mleka sa 2,0 odsto masti, dodajte dve kašičice kvalitetnog kakao praha, polovinu zrele banane i jedno sirovo žumance. Sve zajedno izblendajte.

Ovakav napitak obezbeđuje magnezijum, kalijum, kalcijum i gvožđe. Žumance je bogato vitaminima (A, D, E, K, B12) i lecitinom koji podržava vid.

Svaki od ovih predloga spaja zadovoljstvo sa hranljivošću. Poenta nije u odricanju od slatkog ukusa, već u promeni njegovog izvora.