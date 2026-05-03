5 najboljih namirnica mediteranske ishrane: Čuvaju vaša crijeva i podržavaju zdravlje stomaka

Mediteranska ishrana je odlična i za crijeva, a u nastavku pročitajte koje namirnice su najbolje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako ne postoji dijetetski režim koji može da izleči sindrom iritabilnog crijeva (IBD), postoje načini ishrane koji mogu značajno da ublaže upalu i poboljšaju simptome, a među njima se izdvaja mediteranska ishrana. Istraživanja pokazuju da bogat izbor protivupalnih namirnica, koji je karakterističan za mediteransku ishranu, može da doprinese smanjenju simptoma IBD-a i produži periode remisije.

Neke osnovne namirnice ovog režima mogu da imaju poseban pozitivan efekat. Bez obzira na to da li imate IBD ili brinete o osobi koja ga ima, dijetetičari izdvajaju ovih pet mediteranskih namirnica kao najkorisnije za ublažavanje simptoma ove bolesti.

1. Crno grožđe

"Crno grožđe bogato je resveratrolom i antocijaninima, polifenolima koji su poznati po svojim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima", ističe dijetetičar Ji Min Teo.

Na primer, jedno laboratorijsko istraživanje pokazalo je da polifenoli iz grožđa smanjuju upalu u ćelijama crijeva. Takođe, grožđe dokazano snižava nivo C-reaktivnog proteina, markera upale u krvi.

Ipak, koža i semenke grožđa mogu da iritiraju creva tokom akutnog napada. Tokom faze pogoršanja simptoma, birajte grožđe bez semenki i uklonite kožicu, savetuje Teo.

2. Lisnato povrće

Lisnato povrće kao što su spanać, kelj, rukola i blitva, veoma je bogato nutrijentima i čini osnovu mediteranske ishrane, a može i pomoći u smanjenju upale.

"Lisnato povrće je odličan izvor folne kiseline, vitamina K, magnezijuma i vitamina C, nutrijenata kojih često nedostaje osobama sa IBD-om", naglašava Teo.

Vitamini, minerali, antioksidansi i druga biljka jedinjenja iz ovog povrća deluju udruženo kako bi usporili upalne procese i zaštitili crevne ćelije od oštećenja.

3. Ekstra devičansko maslinovo ulje

Postoji više vrsta maslinovih ulja, a sva su bogata zdravim monozasićenim mastima. Ipak, ako bolujete od IBD-a, fokusirajte se na ekstra devičansko maslinovo ulje. Istraživanja su pokazala da ono ima terapeutsko protivupalno dejstvo na digestivni trakt.

"Posebno je korisno za smanjenje upalnih procesa i predstavlja lakše svarljiv izvor masti za organizam", ističe dijetetičar.

4. Masna riba

Plodovi mora donose mnoge koristi organizmu, među kojima je i zaštita od IBD-a. Ipak, nisu sve vrste ribe isto korisne.

"Masne ribe, kao što su losos, sardina i skuša, najbogatiji su izvor dugolančanih omega-3 masnih kiselina", objašnjava Teo.

Ove ribe su naročito bogate eikozapentaenskom (EPA) i dokozaheksaenskom (DHA) kiselinom, omega-3 mastima poznatim po inhibiciji upalnih puteva u telu.

"Ove masne kiseline pomažu u smanjenju upalnih medijatora, regulišu imunski odgovor i mogu da smanje stopu recidiva kod nekih pacijenata sa IBD-om", dodaje dijetetičar.

5. Orasi

Orasi su još jedna popularna namirnica u mediteranskoj ishrani koja može pomoći u regulaciji i smanjenju upale povezane sa IBD-om.

"Orasi se izdvajaju po alfa-linolenskoj kisjelini (ALA), biljnom prekursu omega-3 masnih kisjelina sa protivupalnim svojstvima", navodi Teo.

Ovi ukusni orašasti plodovi su bogati i zaštitnim antioksidansima, uključujući tanine, flavonoide, fenolna jedinjenja i vitamin E. Kao i mnoge druge mediteranske namirnice sa ove liste, orasi povoljno utiču i na zdravlje crevnih bakterija.

(MONDO)