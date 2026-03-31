logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo ni slučajno ne jedite": U Italiji izbila epidemija, hitno upozorenje za sve koji planiraju praznično putovanje

Autor Tamara Veličković
0

U Kampaniji, popularnom regionu Italije, izbila je epidemija virusnog hepatitisa tipa A. Šta to znači za turiste koji putuju na odmor u ovo područje?

U Italiji izbila epidemija, hitno upozorenje za sve koji planiraju praznično putovanje Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Njemačko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je hitno upozorenje osobama koje planiraju praznična putovanja u Italiju. U regionu Kampanija, koji obuhvata popularna turistička mjesta, zabilježen je nagli porast slučajeva virusnog hepatitisa tipa A. Vlasti apeluju na poseban oprez, naročito pri konzumiranju morskih plodova.

Epidemija je počela početkom 2026. godine i, kako ukazuju zvanična saopštenja, povezana je sa konzumiranjem kontaminiranih morskih plodova, uglavnom sirovih školjki i ostriga. Ministarstvo spoljnih poslova savjetuje putnicima da izbjegavaju takve proizvode, da vode računa o higijeni i da se pridržavaju preporuka lokalnih sanitarnih službi. Upozorenje se odnosi isključivo na Kampaniju, u kojoj se nalaze, između ostalog, Napulj, Kapri, obala Amalfi i Iskija.

Od početka godine u regionu je potvrđeno više od 130 slučajeva oboljenja. Vlasti Napulja su, reagujući na situaciju, uvele zabranu serviranja sirovih školjki u restoranima. Jela sa kuvanim morskim plodovima su i dalje dozvoljena, međutim, bolnice u regionu rade pod velikim opterećenjem, jer se epidemiološka situacija značajno razlikuje od normale.

Preporuke za putnike

Osobe koje planiraju putovanje u Kampaniju, treba da budu posebno oprezne i da izbjegavaju sirove školjke, ostrige i druge morske plodove. Važno je da vode računa o ličnoj higijeni, a u slučaju pojave uznemirujućih simptoma, potrebno je što prije konsultovati se sa ljekarom. Ministarstvo spoljnih poslova takođe preporučuje razmatranje vakcinacije protiv hepatitisa A, koja se generalno savjetuje osobama koje putuju u južne regione Italije.

Upozorenje ne obuhvata cijelu zemlju, ali zbog popularnosti Kampanije među turistima može da utiče na planove mnogih putnika. Prije putovanja u južnu Italiju, važno je da provjerite aktuelne preporuke i pratite saopštenja sanitarnih službi.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

kampanija italija epidemija putovanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ