"Ovo ni slučajno ne jedite": U Italiji izbila epidemija, hitno upozorenje za sve koji planiraju praznično putovanje

U Kampaniji, popularnom regionu Italije, izbila je epidemija virusnog hepatitisa tipa A. Šta to znači za turiste koji putuju na odmor u ovo područje?

Njemačko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je hitno upozorenje osobama koje planiraju praznična putovanja u Italiju. U regionu Kampanija, koji obuhvata popularna turistička mjesta, zabilježen je nagli porast slučajeva virusnog hepatitisa tipa A. Vlasti apeluju na poseban oprez, naročito pri konzumiranju morskih plodova.

Epidemija je počela početkom 2026. godine i, kako ukazuju zvanična saopštenja, povezana je sa konzumiranjem kontaminiranih morskih plodova, uglavnom sirovih školjki i ostriga. Ministarstvo spoljnih poslova savjetuje putnicima da izbjegavaju takve proizvode, da vode računa o higijeni i da se pridržavaju preporuka lokalnih sanitarnih službi. Upozorenje se odnosi isključivo na Kampaniju, u kojoj se nalaze, između ostalog, Napulj, Kapri, obala Amalfi i Iskija.

Od početka godine u regionu je potvrđeno više od 130 slučajeva oboljenja. Vlasti Napulja su, reagujući na situaciju, uvele zabranu serviranja sirovih školjki u restoranima. Jela sa kuvanim morskim plodovima su i dalje dozvoljena, međutim, bolnice u regionu rade pod velikim opterećenjem, jer se epidemiološka situacija značajno razlikuje od normale.

Preporuke za putnike

Osobe koje planiraju putovanje u Kampaniju, treba da budu posebno oprezne i da izbjegavaju sirove školjke, ostrige i druge morske plodove. Važno je da vode računa o ličnoj higijeni, a u slučaju pojave uznemirujućih simptoma, potrebno je što prije konsultovati se sa ljekarom. Ministarstvo spoljnih poslova takođe preporučuje razmatranje vakcinacije protiv hepatitisa A, koja se generalno savjetuje osobama koje putuju u južne regione Italije.

Upozorenje ne obuhvata cijelu zemlju, ali zbog popularnosti Kampanije među turistima može da utiče na planove mnogih putnika. Prije putovanja u južnu Italiju, važno je da provjerite aktuelne preporuke i pratite saopštenja sanitarnih službi.