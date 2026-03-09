Istražite najbolje gradove za posetu u severnoj Italiji uz kratak pregled svakog mesta, ideje za rute i skrivene lokacije izvan uobičajenih turističkih atrakcija.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Severna Italija je dovoljno kompaktna da se lako istražuje, ali i dovoljno raznovrsna da možete za nekoliko sati preći sa alpskih vrhova do gradova na laguni.

Ako pokušavate da suzite izbor najboljih gradova za posetu u severnoj Italiji, korisno je da počnete od "teških igrača". Ovo su neka od najboljih mesta za posetu na severu Italije, a svako od njih nudi potpuno drugačiji pogled na to šta "italijansko" može da znači.

Top 5 najboljih gradova za posetu u severnoj Italiji

Milano Venecija Bolonja Verona Torino

1. Milano

Milano je poznat po modi, ali ovde ima više sadržaja nego što ljudi očekuju. Duomo dominira horizontom, a gradske četvrti, posebno Brera i Navilji, pružaju uvid u svakodnevni život izvan sjajnih izloga. Grad takođe dobro funkcioniše kao baza, sa brzim železničkim vezama do Komo jezera, Verone i Torina.

Najbolje stvari koje treba da uradite u Milanu:

Popnite se na krovne terase Duomo di Milano i uživajte u pogledu na grad i Alpe.

Pogledajte Leonarda da Vinčija "Tajna večera" u Santa Maria delle Grazie - rezervišite unapred.

Provedite veče u četvrti Navilji i uživajte u pravom aperitivu pored kanala.

Ne propustite: Pogled sa krova Duoma u zalazak sunca, kada mermerni vrhovi blago svetlucaju nad gradom.

2. Venecija

Venecija deluje nestvarno, posebno kada se odmaknete od najprometnijih ulica. Noćenje potpuno menja doživljaj.

Najbolje stvari koje treba da uradite u Veneciji:

Posetite Baziliku Svetog Marka.

Vozite se vaporetom duž Velikog kanala za polako arhitektonsko putovanje s vode.

Prošetajte kroz Cannaregio za mirniju atmosferu i tradicionalne bacari sa malim tanjirima.

Ne propustite: Jednostavnu jutarnju šetnju pre nego što stignu dnevni turisti, kada grad deluje gotovo tih.

3. Bolonja

Bolonja ima prizemni osećaj, sa kilometrima arkada koje oblikuju svakodnevni život koliko i uokviruju ulice. Stari grad je kompaktan, ali pun srednjovekovnih kula, užurbanih pijaca i najstarijeg univerziteta u Italiji. Takođe je jedan od pristupačnijih gradova na severu Italije za duži boravak.

Najbolje stvari koje treba da uradite u Bolonji:

Popnite se na Torre degli Asinelli za panoramski pogled na crvene krovove.

Prođite kroz pijacu Quadrilatero i probajte mortadelu, svežu pastu i lokalne sireve.

Prošetajte pod Portico di San Luca do svetilišta na brdu i uživajte u pogledu na grad.

Ne propustite: Dugo, opušteno ručanje.

4. Verona

Italijanski UNESCO grad Verona je kompaktan i elegantan, sa slojevima rimske i srednjovekovne istorije utkane u centar. Arena i dalje leti priređuje opere, reka Adiđe vijuga oko starog grada i tiših, lokalnih četvrti.

Najbolje stvari koje treba da uradite u Veroni:

Posetite Julijinu kuću i uđite u dvorište da biste videli najpoznatiji balkon u Italiji, povezan sa Šekspirovom pričom.

Pređite Ponte Pietra za pogled na reku i mirniju perspektivu grada.

Istražite stari grad oko Piazza delle Erbe i Piazza Bra.

Ne propustite: Vidite Arenu osvetljenu noću za operu, kada ceo trg dobija posebnu atmosferu.

5. Torino

Torino ima suzdržaniji, alpski osećaj, sa grandioznim bulevarima, a gradska kafanska kultura je duboko ukorenjena.

Najbolje stvari koje treba da uradite u Torinu: