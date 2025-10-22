logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Georgina Rodrigez i Tamara Kalinić rame uz rame: Blicevi na sve strane, koja izgleda moćnije?

Georgina Rodrigez i Tamara Kalinić rame uz rame: Blicevi na sve strane, koja izgleda moćnije?

Autor Tamara Veličković
0

Tamara Kalinić, jedna od najpoznatijih influenserki, provela je dva dana u glavnom gradu Saudijske Arabije, gdje je pozirala sa Georginom Rodrigez.

Georgina Rodrigez i Tamara Kalinić rame uz rame: Blicevi na sve strane, koja izgleda moćnije? Izvor: Instagram/tamara

I ovoga puta, Tamara Kalinić je učestvovala na Nedelji mode. Iako Rijad važi za grad sa strogim pravilima i konzervativnim kodeksom oblačenja, Tamara je uspjela da svojim stajlinzima privuče sve poglede i to pozirajući sa Georginom Rodrigez.

"Odlazim sa srcem punim gostoprimstva, topline i mode", napisala je Tamara na Instagramu.

Prvog dana Tamara se odlučila za monohromatski, potpuno bijeli stajling - široke pantalone sa svilenkastom bluzom, kao i maramom od istog materijala.

Drugog dana influenserka je nosila dugu bijelu haljinu sa lepršavim gornjim dijelom. Lagani materijal, koji se nježno presijavao na svijetlu, pratio je liniju tijela. Rezultat je bio modni minimalizam. Jednostavan, a istovremeno upečatljiv.

Jedan od najzapaženijih trenutaka bio je susret sa Georginom Rodrigez, partnerkom Kristijana Ronalda. Njihovo zajedničko poziranje brzo je prikupilo veliki broj reakcija.

Georgina je nosila elegantan mantil uz zalizanu punđu, dok je dijamantski prsten na njenoj ruci ukrao pažnju mnogih. Ipak, ni Tamara nije ostala u sijenci, što dokazuju brojni komentari na društvenim mrežama.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Georgina Rodrigez tamara kalinić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ