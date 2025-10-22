Georgina Rodrigez i Tamara Kalinić rame uz rame: Blicevi na sve strane, koja izgleda moćnije?

Tamara Kalinić, jedna od najpoznatijih influenserki, provela je dva dana u glavnom gradu Saudijske Arabije, gdje je pozirala sa Georginom Rodrigez.

Izvor: Instagram/tamara

I ovoga puta, Tamara Kalinić je učestvovala na Nedelji mode. Iako Rijad važi za grad sa strogim pravilima i konzervativnim kodeksom oblačenja, Tamara je uspjela da svojim stajlinzima privuče sve poglede i to pozirajući sa Georginom Rodrigez.

"Odlazim sa srcem punim gostoprimstva, topline i mode", napisala je Tamara na Instagramu.

Prvog dana Tamara se odlučila za monohromatski, potpuno bijeli stajling - široke pantalone sa svilenkastom bluzom, kao i maramom od istog materijala.

Drugog dana influenserka je nosila dugu bijelu haljinu sa lepršavim gornjim dijelom. Lagani materijal, koji se nježno presijavao na svijetlu, pratio je liniju tijela. Rezultat je bio modni minimalizam. Jednostavan, a istovremeno upečatljiv.

Jedan od najzapaženijih trenutaka bio je susret sa Georginom Rodrigez, partnerkom Kristijana Ronalda. Njihovo zajedničko poziranje brzo je prikupilo veliki broj reakcija.

Georgina je nosila elegantan mantil uz zalizanu punđu, dok je dijamantski prsten na njenoj ruci ukrao pažnju mnogih. Ipak, ni Tamara nije ostala u sijenci, što dokazuju brojni komentari na društvenim mrežama.