Jednostavan trik eksperta za jeftinije grijanje: "Uradite ovo iznad radijatora i smanjićete račune"

Jednostavan trik iznad radijatora može da uštedi novac i poboljša grijanje.

Polica usmjerava topli vazduh u prostoriju.

Brže grije i štedi energiju.

Čuva zidove, namještaj i elektroniku.

Grijanje je tema koja u jesenjem i zimskom periodu dotiče sve nas. Mnogi traže načine kako da radijator radi efikasnije, a da pritom ne povećavaju račune. Imamo dobru vijest - to je moguće.

Postoji mnogo načina za bolje grijanje, od odzračivanja radijatora, preko trikova sa aluminijumskom folijom, pa do domaćih "grejača" od svijeća. Svi ti trikovi funkcionišu, neki bolje, neki lošije. Šteta što se rijetko govori o tome šta je vrijedno postaviti iznad radijatora.

Kako da grijanje bude efikasnije?

Ovo rješenje nije ni brzo ni besplatno, ali je djelotvorno i služiće vam dugi niz godina. Što je još važnije, ne koristi se samo zimi, tokom grejnje sezone. Riječ je o postavljanju police iznad radijatora. Ovaj trik može značajno da poboljša cirkulaciju toplog vazduha u prostoriji, a samim tim i poveća efikasnost grijanja.

"Postavljanje police iznad radijatora, u istoj liniji sa njim, usmjerava topao vazduh ka unutrašnjosti prostorije, umjesto da se diže pravo ka plafonu. Na taj način toplota se širi brže i ravnomjernije, smanjujući opterećenje sistema grijanja", objašnjava Stiven Henkinson, stručnjak za grejne sisteme, kojeg citira britanski "Ekspres".

Ekspert naglašava da prostorija brže dostiže udobnu temperaturu, što znači manju potrošnju energije i niže račune za grijanje. Polica iznad radijatora ima i druge prednosti. Može da zaštiti zidove, namještaj, pa čak i elektroniku od oštećenja izazvanih toplim vazduhom.

Nik Dugan, direktor The Radiator Centre, upozorava da dugotrajno djelovanje toplote može negativno da utiče na elektroniku, uključujući ekrane televizora, potencijalno skraćujući njihov vijek trajanja. Polica iznad radijatora pomaže u odvođenju toplote, smanjujući rizik od oštećenja.

Kako brzo da ugrijete dom?

Henkinson ističe da postavljanje police iznad radijatora zahtjeva pridržavanje nekoliko osnovnih pravila.

"Polica bi trebalo da bude najmanje 10-15 cm iznad radijatora kako bi se obezbijedila pravilna cirkulacija toplote u prostoriji", objašnjava.

Dodatno preporučuje da polica bude od materijala otpornog na visoke temperature, poput punog drveta. Tako se izbjegavaju potencijalna oštećenja ili deformacije izazvane toplotom.

Iako polica iznad radijatora može da djeluje kao sitan detalj, stručnjaci se slažu da je ovo rješenje koje može da donese stvarne koristi - kako u pogledu efikasnosti grijanja, tako i u zaštiti doma od neželjenih posledica toplote.

