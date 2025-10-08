logo
Amerikanci imaju jedinstven način da štede na računima: Jedna od 50 osoba to radi da bi joj bilo toplije

Autor Tamara Veličković
0

Amerikanci traže najrazličitije načine da uštede na grejanju svojih domova.

Evo kako Amerikanci štede na računima Izvor: Profimedia

Pandemija korona virusa i rat u Ukrajini značajno su uticali na svetska tržišta. U mnogim zemljama drastično su porasli troškovi grejanja stanova i kuća. S tim problemom suočavaju se i Amerikanci.

Prema indeksu cena dobara i usluga potrošača američkog Biroa za statistiku rada, troškovi električne energije u SAD pali su za više od 20 odsto. Ipak, u poređenju sa januarom 2020. godine, i dalje je vidljiv porast od 29 odsto.

Amerikanci su pronašli način da se ugreju

Podaci iz izveštaja New Homes Mate pokazuju da čak 46 odsto od 1.000 ispitanih stanovnika SAD ima poteškoća sa plaćanjem računa. Zbog toga se 25 odsto njih odlučuje da se jednostavno oblači toplije. Sa druge strane, 35 odsto mora da bira da li će novac dati za račune ili za hranu.

Neki se odlučuju na prilično neobična rešenja problema visokih cena energije. Ustanovljeno je da se 2 odsto ispitanih greje alkoholom, dok 5 odsto ispitanih ima intimne odnose da bi im bilo toplije.

"Pošto je Njujork istorijski bio poznat kao jedan od američkih 'gradova greha', njegovi stanovnici verovatno će se prepustiti porocima poput alkoholizma da bi uštedeli na grejanju", rekao je izvršni direktor New Homes Mate, Den Hnatkovski.

