Ana je manastir zamijenila jogom u bikiniju: "Zbog jedne rečenice odustala sam od želje da budem monahinja"

Ana Nikol Gomes (24) pripremala se za monaški život, a onda je zbog jedne rečenice odustala.

Izvor: Instagram/printscreen/nycolereifofc

Nekada je sanjala o tišini manastira, a danas predvodi časove joge na pijesku, pod suncem Brazila. Ana Nikol Gomes (24) napustila je život koji je zamišljala u molitvi i povučenosti, kada je jedan susret u tinejdžerskim danima preokrenuo sve u šta je vjerovala.

Imala je 16 godina kada joj je na crkvenom okupljanju nepoznati muškarac uz osmijeh rekao da je "previše lijepa da bi bila monahinja".

"U tom trenutku sam prvi put osjetila da možda ne moram da biram život zatvorenih vrata", prisjeća se ona.

Odrasla u strogo religioznoj porodici, Ana je bila uvjerena da joj je sudbina da služi u manastiru. Međutim, ta misao da bi mogla da izgubi mladost prije nego što je zaista proživi, nije je napuštala. Kada je napunila 17 godina, napustila je dom i krenula da pronađe svog biološkog oca. U međuvremenu je počela da radi kao bebisiterka i prvi put osjetila ukus slobode.

"U manastiru sam naučila šta znači disciplina. U jogi sam naučila šta znači povezanost - ne sa pravilima, već sa sobom", kaže Ana.

Danas svoju duhovnost izražava na drugačiji način, kroz pokret, dah i tijelo. Na društvenim mrežama dijeli snimke sa plaže, gdje u bikiniju vodi časove joge i govori o energiji, samoprihvatanju i ljubavi prema sopstvenom tijelu.

"Nekada su me učili da je senzualnost nešto što treba potisnuti. Sada znam da je to dio mog bića, dio svjetlosti koju nosim. Oslobodila sam se krivice i pronašla mir u sebi", rekla je Ana.

Za nju je, kako je objasnila, put do slobode počeo onog trenutka kada je prestala da pokušava da bude ono što drugi očekuju.

"Monahinja koja nikada nisam postala, naučila me je da budem žena kakva jesam. I to je moj najveći blagoslov", rekla je.