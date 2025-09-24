Snimak novorođene žirafe koji je sve što vam treba za lep dan: Htela bi da dremne, a ne zna šta će s tolikim vratom

Novorođena žirafa našla se u velikom problemu kada je prvi put pokušala da dremne - šta raditi s vratom?

Izvor: instagram/wildlife.and.animals

Novorođena žirafa u jednom vrtu postala je zvezda interneta nakon što je snimak na kom pokušava da zaspi postao viralan. No, prva dremka definitivno je zahtevala malo "škole", jer, šta raditi sa tolikim vratom?

Prevrtala se, uvijala, oči već na "pola koplja", a vrat nikako ne sluša.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Inače, bebe žirafe dolaze na svet nakon 15 meseci, a već sat vremena nakon rođenja mogu da ustanu i prošetaju! Već tada su visoke oko 1,5–1,8 metara i teške između 45 i 70 kilograma. Iako su impresivne veličine, novorođene žirafe su još uvek veoma ranjive na predatore, pa ih majke pažljivo čuvaju.

Inače, žirafe brzo rastu, dobijajući oko santimetar visine dnevno u prvim mesecima, a već posle nekoliko nedelja počinju da grickaju čvrstu hranu dok i dalje sisaju mleko majke. Ipak, ni u tim trenucima, njihovo umiljavo prevrćanje i traženje udobne poze za spavanje ne prestaje, što ih čini pravim malim akrobatama prirode.