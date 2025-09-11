Radio je u bageru, a pas nije prestajao da laje: Spustio je kašiku i usledilo je nešto što je nasmejalo milione

Jedan pas nasmejao je internet do suza zbog želje da se vozi u kašiki, a nakon prvog kruga, nastavio je da "moli" za novu turu

Izvor: instagram/ed.pet

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je nasmejao mnoge ljubitelje životinja. Glavni junak je pas koji je umesto šetnje odlučio da se provoza – i to u kašiki bagera.

Na početku snimka vidi se kako pas laje na ogromnu mašinu, a kada je čovek zaustavio kašiku, i spustio je, vučjak kao da je jedva dočekao da se smesti unutra.

U sledećem trenutku, čovek je ponovo pokrenuo bager i zavrteo jedan krug psa, a potom ga spustio, međutim, čini se da njemu nije bilo dosta.

Pogledajte urnebesan video:

Snimak se brzo proširio internetom, a milioni ljudi na različitim mrežama ne prestaju da komentarišu:

"Zato smena nikako da se završi", "Koliko je sladak, kao da se vozi na vašaru", "Hajde još jednom tata", "Čestitke vozaču koji čini psa srećnim", "Kako je samo neustrašiv", pisali su ljudi.

Da li ste ikada videli da se ljubimci slično ponašaju?