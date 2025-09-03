Snimak psa koji ušuškava tek rođenu bebu raznežio internet: Ljudi ne mogu da se nagledaju nestvarnih scena

Jedan pas je više nego ozbiljno shvatio svoj zadatak - imaju bebu u kući, i njegovo je da je zaštiti! A ušuškavanje je samo početak.

Izvor: Instagram/pubity/screenshot

Poznato je da su psi neretko zaštitnički nastrojeni prema članovima porodice, naročito ako je reč o deci. Međutim, na mrežama se često mogu pronaći i snimci na kojima se vidi koliko daleko odlaze u svojoj brizi za najmlađe članove porodice.

Tako je na Instagramu "eksplodirao" snimak na kom se vidi kako pas ušuškava tek rođenu bebu, a ljudi ne mogu da se nagledaju scena koje tope i najtvrđa srca.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Komentari nisu izostali:

"Bože, koliko je ovo predivno", "Zaštititi ovu bebu po svaku cenu, prekriti joj miris, hahaha, pa ovo je sjajno", "Obožavam ovo", "Psi ovo rade da zaštite ono što je dragoceno, najčešće hranu ili poslastice. Ovaj pas zna šta mu je činiti", Psi su tako kul", "Moj pas je isto ovo radio sa mojom bebom, naročito kada sam pokušavala da joj promenim pelene. Guglala sam, i to rade da bi zaštitili njihov miris od predatora. Baš je super", pisali su ljudi oduševljeno.

Da li su se i vaši ljubimci ovako ponašali? Pišite nam iskustva u komentarima.