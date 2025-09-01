Ljubimci nisu igračke ali on baš uživa da "izigrava stalak": Igra djevojčice i psa razniježila je sve na mrežama

Na šta su sve spremni kućni ljubimci kako bi njihovi mali drugari bili srećni i zabavili se, pokazuje snimak psa koji aktivno učestvuje u igri sa djevojčicom i dok drema. Njemu ništa ne pada teško.
Ova djevojčica odrasta uz svog kućnog ljubimca - bernardinca, te pronalazi razne kreativne načine da se igra sa njima, a on je toliko voli da pristaje na sve, pa čak i u trenutku dremke da joj pruži šapu na koji može stavljati kolutove.
Pogledajte kako izgleda njihova igra:
Pratioci na Instagramu bili su oduševljeni, te su komentarisali:
"Dadilja mora da ima ocjenu od 5 zvjezdica u recenziji", "Strpljenje ovog psa jače je od mog Wifi signala", "Ovaj pas je pravi multitasker - odmara i igra se istovremeno", "On joj čak pomaže sa šapom, preslatko".
Pogledajte još i ovaj snimak razigranog dvojca koji je osvojio srca:
@thanosthesaintThe amount of concern regarding a toddler being around a St. Bernard is… astonishing.#saint#bernard#dogsoftiktok#fypシ#fypシ゚viral♬ original sound - Thanos The St. Bernard