"Tropske temperature mogu da zapale vaš automobil": Stručnjaci upozoravaju, evo zbog čega dolazi do požara usred vožnje

Tropske temperature ne utiču samo na zdravlje ljudi i prirodu, već predstavljaju ozbiljnu prijetnju i za automobile. Stručnjaci upozoravaju da vozila, posebno starija i neredovno servisirana, mogu bukvalno planuti usred vožnje.

Izvor: KURIR Televizija/printscreen/Shutterstock.com/hxdbzxy

Tropske vrućine, osim što krajnje negativno utiču na vodostaj rijeka, poljoprivredu i sve segmente života i rada, takođe utiču i na naše automobile.

Nerijetko se na društvenim mrežama i u medijima mogu vidjeti snimci zapaljenih automobila na putevima, a stručnjaci upozoravaju da, u uslovima tropskih vrućina, automobil može postati i pokretna pećnica, a vožnja - ozbiljan izazov za tehniku i bezbjednost.

Kako visoke temperature utiču na vozilo i kako izbeći kvarove i opasne situacije odgonetnuli su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije Đorđe Šljukić, autoserviser i Čedomir Brkić, poznati automobilista i novinar. Brkić je podijelio zašto najčešće dođe do požara nasred puta.

"Najčešće se to dešava sa filterom izduvnih sistema koji se u određenoj situaciji regeneriše i dolazi na temperaturu od oko 700 stepeni. Obično se to dešava kada nakon gradske vožnje pređete na auto-put i krenete brže da vozite, tada se taj dio usija na nekoliko stotina stepeni i obično gore automobili oko 2010. godine. Zato što su to bili prvi automobili sa tim uređajem, pa su malo istrošeni, a zbog neredovnog servisiranja njima se neki komad gume, izolir trake ili kabla nasloni i dotakne taj uređaj pri višoj brzini", rekao je Brkić.

Šljukić je istakao bitnost redovnog servisiranja vozila.

"Auto se ne pregleda samo pred more, kada redovno dolazite na servis sve te neke stvari koje se nagomilaju pred more, mogu efikasnije da se riješe jedan po jedan tim redovnim servisom. Kada održavate auto, neće vam se desiti da pet stvari odjednom ne valjaju pred put ili bilo šta", rekao je Šljukić.

(Kurir/Mondo)