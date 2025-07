Hteli da skinu Barbi s trona, pa napravili najbizarniju lutku u istoriji: Svi bili ubijeđeni da djeci "krade duše"

Zaboravite Barbike i Bratz lutke – šezdesete su imale "Little Miss No Name", lutku koja izgleda kao da je pravo izašla iz horor filma

Izvor: Pat Lyttle / Avalon / Profimedia

Ovu neobičnu igračku lansirao je Hasbro 1965. godine, vjerovali ili ne – kao konkurenciju Barbiki!

Umjesto glamura i roze haljinica, dočekala nas je lutka tužnog pogleda, raščupane kose i u pocijepanom braon odijelu, sa suzama na obrazu i rukom ispruženom kao da moli za pomoć. Da, dobro ste pročitali – Hasbro je napravio lutku siroče.

Umjesto u prodavnicama igračaka, mnogi bi rekli da bi joj bolje pristajao kutak u muzeju bizarnosti.

Pogledajte kako je izgledala:

Iako lutka nije postigla ogroman komercijalni uspijeh, danas je kultna kolekcionarska rijetkost i izaziva pravo oduševljenje među ljubiteljima retro čudesa, ali i komentare poput da "krade duše djece".

Pa ako tražite poklon za dijete koje voli gotiku ili samo želite da ga zauvijek prestrašite – evo vam ideje.