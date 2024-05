STUDIJA POKAZALA: Veganska ishrana nema veze sa zdravljem pasa

Prije dvije godine objavljena je studija u kojoj se tvrdi da je nutritivno ispravna veganska ishrana „najzdraviji i najmanje opasan izbor ishrane za pse“.

Izvor: tiktok/@ellmack1

Profesori iz Univerziteta u Liverpulu su pak nedavno objavili studiju koja osporava te nalaze.

Na osnovu analize podataka koje je prvobitna studija koristila, profesor Aleksandar Džerman, specijalnista veterine za manje životinje, i profesor Ričard Baret Džoli sa Odjeljenja Veterine i neurofarmakologije Univerziteta u Liverpulu tvrde da je „povezanost između ishrane i zdravlja psa u najboljem slučaju minimalna".

Postoji nekoliko objavljenih studija o zdravstvenim efektima veganske hrane za pse. Neke su eksperimentalne kohortne studije, gdje se prate različiti zdravstveni pokazatelji dok se psi hrane veganskom ishranom.

Najduža je bila 12-mjesečna studija objavljena 2024. godine, u kojoj je 15 pasa jelo suvu hranu za pse napravljenu od sastojaka na bazi biljaka. Svi psi su ostali zdravi i nije bilo očiglednih neželjenih efekata.

Međutim, pošto nije postojala kontrolna grupa, profesori Džerman i Baret Džoli navode da se ne može pretpostaviti da to znači da je ishrana zasnovana na biljnim sastojcima bolja od one konvencionalne.

Neke objavljene studije tvrde da je bolje zdravlje pasa koji su hranjeni veganskom hranom u odnosu na druge vrste hrane. Međutim, te studije su zasnivale svoje nalaze na informacijama iz anketa vlasnika.

Rezultati takvih studija oslanjaju se na sjećanja i percepcije vlasnika, što dovodi u pitanje objektivnost rezultata istraživanja.

Najveća od ovih studija na ovu temu, objavljena 2022. godine, prikupila je podatke od više od 2.000 vlasnika pasa. Sadržala je informacije i o vlasnicima i njihovim psima, uključujući, naravno, vrstu hrane koju su psi konzumirali.

Od vlasnika je zatraženo da se prisjete detalja o veterinarskoj njezi svojih pasa (kao što su broj intervencija i lijekovi) i da daju sopstvenu procjenu o tome – koliko vjeruju da je njihov pas zdrav.

Rezultati te studije sugerišu da psi hranjeni veganskom ishranom izgledaju bolje od onih koji su hranjeni konvencionalnom ishranom. Međutim, statističke analize nisu istraživale uticaj važnih faktora kao što su starost ili rasa psa ili karakteristike vlasnika.

Šta je pokazala nova studija

„Sproveli smo dalju analizu podataka iz originalne studije, koristeći različite statističke tehnike, efikasno kreirajući modele za objašnjenje podataka. Testirali smo efekte drugih varijabli vlasnika i pasa, kao i ishranu psa i vlasnika.

Na primjer, pogledali smo starost, pol i obrazovni status vlasnika, kao i pol, rasu, starost psa i da li su sterilisani. Neki statistički modeli su takođe uključivali faktore poput veterinarske njege", naveli su istraživači.

Otkrili su da su mišljenja vlasnika o zdravlju psa najsnažnije povezana sa godinama psa: vlasnici mlađih pasa su prijavili da su boljeg zdravlja. Druge varijable (kao što su starost vlasnika, obrazovanje vlasnika i veličina rase) takođe su predstavljene u novoj analizi. Na primjer, profesori su otkrili da su mlađi vlasnici češće prijavljivaili da su njihovi psi boljeg zdravlja.

Modeli koji su najbolje objasnili podatke uključivali su faktor veterinarske njege. Na primer, češće posjećivanje veterinara bilo je povezano sa lošijim zdravstvenim stanjem koje je prijavio vlasnik.

„Međutim, veza između veganske hrane za pse i zdravlja koje je prijavio vlasnik bila je minimalna u svim našim modelima, bez obzira da li smo uključili varijable veterinarske njege ili ne. Kada uzmete u obzir druge varijable, efekat veganske hrane za pse nestaje", piše u objavljenoj studiji.

Autori studije su istraživali i kako se desilo to da su ranije analize sugerisale pozitivan efekat veganske ishrane kod pasa: „Jedna od mogućnosti je da je anketna populacija bila nedovoljno šarenolika, sa mnogo više veganskih pasa nego što se očekivalo – 13 procenata u poređenju sa oko svega jedan odsto, koliko ih ima u opštoj populaciji. Takođe smo otkrili da su skoro svi vlasnici koji su hranili svoje pse veganskom hranom i sami konzumirali vegansku ili vegetarijansku ishranu. To je zabrinjavajuće, jer, ako vjerujete da je veganska ishrana najbolja, to može nesvjesno uticati na percepciju zdravlja vašeg psa".

Bez čvrstog zaključka

Na kraju, profesori Džerman i Baret Džoli navode da se ne može izvući čvrst zaključak o tome koja je vrsta ishrane zapravo najbolja za pse iz ravih postojećih nalaza. Međutim, ističu da, bez obzira na ograničenja korišćenja izvještaja vlasnika, ne postoji značajna povezanost između hranjenja veganskom hranom i zdravlja pasa. Umjesto toga, smatraju – druge varijable će vjerovatno biti daleko važnije.

„Većina komercijalne veganske hrane za pse je formulisana na isti način kao i konvencionalna ishrana. Osim što se koriste samo biljne sirovine, takva veganska hrana za pse se proizvodi istim proizvodnim procesima. Mnogi sastojci su takođe isti. Imajući u vidu takve sličnosti, bilo bi iznenađujuće da jedna vrsta daje izrazito bolji efekat na zdravlje", kažu istraživači veganstva kod pasa.

Na kraju krajeva, kako profesori kažu, najvažnija stvar za zdravlje psa je da ishrana bude pravilno formulisana tako da zadovoljava sve esencijalne potrebe za hranljivim materijama, u skladu sa smjernicama zasnovanim na dokazima.

Prema do sada objavljenim podacima, nisu identifikovani veliki zdravstveni problemi kod hranjenja pasa veganskim namirnicama ishranom. Međutim, dokazi ne sugerišu da postoji bilo kakva značajna zdravstvena korist.