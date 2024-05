"SMRŠALA SAM, A NISAM UGLEDALA TERETANU!" Stefani za 3 mjeseca izgubila 15 kilograma, otkrila detaljan plan ishrane

Pogledajte kako je Stefani uspjela da smrša 15 kilograma za 3 mjeseca!

Stefani je sa svojim dečkom prosto uživala u raznovrsnoj ishrani, nije marila za kalorije i masti. Svakodnevno su jeli brzu hranu, uživali u visoko-kaloričnom piću, slatkišima, sve dok jednog dana nije shvatila da je pretjerala. Višak kilograma je promijenio njen lični opis, dok su se njeno lice i stomak povećali.

"Osjećao sam se zaista nezdravo. Hodanje uz stepenice me je ostavljalo bez daha. Ostala mi je odjeća koja mi više nije odgovarala. Došlo je do tačke da se niko od nas nije osjećao prijatno u sebi. Okidač da nešto uradim je bio kada sam srela prijatelja na utakmici kriketa i on je izgledao potpuno drugačije. Mnogo je smršao i ja sam očajnički željela da znam kako, pa sam popričala sa njim. Suština toga bila je dijeta Fast 800 dr Majkla Mozlija, koja je namijenjena ljudima sa visokim krvnim pritiskom ili onima koji su prije-dijabetičari", započela je Stefani.

Iako je mrzjela riječ "dijeta", ipak ju je Mozlijeva dijet ubijedila u suprotno. I ona i njen dečko odlučili su da krenu za dijetom Fast 800. O čemu je riječ? Sve što ova dijeta uključuje jeste ograničavanje dnevnog unosa hrane na oko 800 kalorija. Izbacili su kafu, voćne sokove iz ishrane (a koji sadrže dosta kalorija). Takođe izbacili su i alkoholna pića tokom radnih dana i umjesto toga su pili tokin sa ledom i svježe ceđenom limetom.

Ali, tokom svakog mršavljenja nije samo ishrana bitna, već i vježbanje. Stefani se odlučila za aktivno plivanje, umjesto teretane. S

"Moja željena težina je bila je oko 55 kilograma, ali uspjela sam da je spustim na 50. Izgubila sam 5 kilograma u prvom mjesecu. Te prve nedjelje su bile pravi izazov, smanjenje porcija me je ponekad činilo gladnijim. A kada zateknem da odstupam od svoje uobičajene rutine, primjećujem da moja težina lagano varirai. Da bih se izborila sa ovim, pokušavam da napravim plan recepata za svake dvije nedjelje, držim potpuno napunjenu činiju za voće i stalno pijem vodu", dodala je Stefani koja je na kraju izgubila 15 kilograma za tri mjeseca.

Stefani je zatim za britanski Telgraf otkrila i svoju dnevnu ishranu. Pogledajte šta jede za doručak, ručak i večeru:

Doručak: Omlet od paradajza i spanaća.

Ručak: Supa od graška i spanaća.

Večera: Kineska mješavina.

Večernja užina: Dvije pune kašike grčkog jogurta sa poširanom jabukom i pola kašičice meda.

A evo šta radi kako bi se oduprjela gladi i održala zdravu težinu:

"Ako osjećate glad i ne želite da jedete jabuku, niste gladni. Ako ste dovoljno gladni, uzmite jabuku. Nemojte da se opterećujete oko nabacivanja kilograma. Ne pijem alkohol tokom nedjelje. Kad popijem, popiću džin i tonik. Trudim se da izvedem psa u šetnju barem jednom dnevno na sat vremena. Veoma je važno piti puno vode, ona pomaže u varenju", otrkila je za kraj.