10 GODINA NISAM SPAVALA S MUŽEM, NERVNI SLOM KAD ME PIPNE! On nema pojma šta je odbija, stručnjaci saglasni - OSTAVI GA!

Prošlo je 10 godina otkako ne vodi ljubav sa suprugom, zbog čega je potražila stručnu pomoć.

Želja za intimnim odnosima opada tokom godina. Partneri polako izgube interes jedno za drugim i čini se da je sva ljubavna čarolija koja se godinama gradila, nestala u trenu. Brojna istraživanja rađena su na ovu temu, sa ciljem da se saznaju načini na koje strast može da se održi ili ponovo probudi. Ipak, pojedini ljudi ne mogu da je povrate.

To se dogodilo 42-godišnjoj ženi koja je pre deceniju odlučila da oprosti prevaru tri godine starijem suprugu. Nije tajna da postoje žene koje i pored afera ostaju u brakovima zbog dece, a to je uradila i ona. Kako kaže, prešla je preko svega zarad njih, ali njen suprug misli da je to uradila zbog ljubavi.

"Sve sam radila za njega, čak sam brinula i za njegova dva sina nakon što ga je bivša ostavila. Prevaru sam oprostila samo zbog njih, ali već 10 godina nismo spavali zajedno. Stalno to spominje, dodiruje me, pokazuje interesovanje, ali ja jednostavno ne mogu da se opustim. Ne privlači me zbog toga što je uradio", napisala je žena psihoterapeutkinji koja je javno odgovarala na ova pitanja.

"Nije trebao da vara, za to nema izgovora, ali šta ti radiš u tom braku? Ne privlači te, ali osećaš li da ga voliš? Ako je odgovor da, onda se vredi boriti. Pronađi pravi trenutak i reci mu da nisi srećna i da bi bilo dobro da zajedno posetite bračnog savetnika", napisala je psihoterapeutkinja.

Podsetimo, o preljubi je jednom prilikom govorila i psihoterapeutkinja Ivana Sinđić.

"Preljuba jeste trauma. Nije udobno biti ni u koži onoga ko je otkriven. Međutim, najmanji broj brakova se razvodi zbog preljube. To zaista nije najčešći razlog, vrlo mali procenat zauzima. Čak se dešava da brak bolje funkcioniše posle, jer do prevare je nešto dovelo. To je često loš bračni odnos koji partneri nisu znali da reše sami i onda se našao neko treći za jednog od partnera", rekla je Ivana na Prvoj svojevremeno i dodala:

"Vraćanje poverenja je dug proces, treba da prođe godinu do dve. Neki ljudi ne mogu to da oproste i to je adekvatan izbor. Oni koji hoće, treba da urade to ako vide da se partner istinski kaje, ako vide da njihov odnos zaista ide ka boljem. Svaka prevara boli isto, bilo da je reč o odnosu na jedno veče ili da se radi o paralelnoj vezi. Uvek je trauma ista i ljudima koji saznaju za nju, zaista je teško. Ljudi mogu mnogo da mršave, ne mogu da jedu, a to je stanje koje zahteva dobar tretman, a u pojedinim slučajevima i lekove", istakla je psihoterapeutkinja.