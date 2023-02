KAD SE OVO DESI, MUŠKARCI KAŽU - LOŠA JE U KREVETU! Otkrili šta im je GROZNO tokom akcije, mrtva trka oko 3 stvari!

Muškarci otkrili koje stvari treba da se dese da bi jedan intimni odnos bio "grozan".

Nakon što je konačno riješena "misterija" šta znači kada je žena dobra u krevetu, sada je na red došla suprotna tema. Muškarci su otkrili šta misle kad kažu da je neka žena bila "loša" u aktivnostima ispod čaršava. Tačnije, objasnili su koje stvari ih odbijaju i šta treba da se desi da jedan intimni odnos pamte kao najgori. Ovo su najčešći razlozi zbog kojih neki muškarci intimni odnos mogu da smatraju nedovoljno kvalitetnim:

Ženina nesigurnost zbog fizičkog izgleda

Nije tajna da je mnoge žene sramota da se skinu pred partnerom. Čak i kada to učine, što je neminovno da hoće, ne žele da rade to dok su svijetla upaljena. To muškarcima odaje utisak da su nesigurne i da smatraju da nisu dovoljno lijepe i privlačne. Nisko samopouzdanje sa sobom nosi nemogućnost opuštanja u krevetu, navode muškarci.

Nedostatak bliskosti

Postoje žene koje partneru uskraćuju bliskost nesvjesno, posebno u dugim vezama. Usputni zagrljaj, poljubac ili lijepa reč bi trebalo da budu stvari koje se odvijaju svakog dana. Time pokazujete nekome da ga iskreno volite upravo takvog kakav je, a to dokazano vodi ka boljem intimnom životu.

Zapušten izgled

Mnoge žene u dugim vezama mogu da se opuste, što se muškarcima ne dopada. Tako se često susrijeću sa neizdepiliranim nogama ili nesređenim noktima, a to ih odbija. Mnogi su istakli da obožavaju žene koje se i nakon nekoliko godina u vezi ili braku trude da ih iznenade, kada vide da je kupila novi donji veš ili nanijela losion za tijelo sa novim mirisom.

Ovo su još neke njihove izjave: